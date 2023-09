Ruffys Vater in One Piece: Die Netflix-Serie versteckt 2 Hinweise zur größten Enthüllung der Piraten-Saga

Wer ist Ruffys Vater? Diese Frage stellen sich vor allem One Piece-Fans, die die Anime-Vorlage noch nicht kennen. Die Netflix-Serie versteckt aber schon konkrete Hinweise.

Die ersten acht Folgen der Netflix-Serie One Piece sind vollgepackt mit jeder Menge Easter-Eggs. Egal ob liebevolle Verweise auf die Vorlage von Eiichiro Oda oder die Vorbereitung zukünftiger Charaktere und Ereignisse für die jüngst bestellte 2. Staffel. Eine der größten Enthüllungen aus Manga und Anime wird schon direkt in der allerersten Folge vorbereitet: Monkey D. Ruffys Vater.

Achtung, es folgen massive Spoiler zur One Piece-Vorlage:

Ruffys Vater taucht schon in der ersten Szene von One Piece auf

Die erste Staffel von One Piece überraschte schon früh mit der Enthüllung, dass Marine-Vizeadmiral Garp (Vincent Regan) in Wahrheit Ruffys (Iñaki Godoy) Großvater ist. Den Vater des jungen Strohhut-Piraten aber bekommen wir nicht zu sehen. Oder vielleicht doch?

Netflix/Toei Animation Hat sich Dragon in der One Piece-Serie versteckt?

Gleich in der ersten Szene von One Piece, die 22 Jahre in der Vergangenheit spielt, lernen wir einige wichtige Charaktere in jüngerer Form kennen. Bei der Hinrichtung des Piratenkönigs Gol D. Roger (Michael Dorman) sind unter anderem Shanks, Mihawk und der künftige Staffel 2-Schurke Smoker in den Zuschauermassen zu erkennen. Für einen kurzen Moment erspähen wir zudem eine Person im grünen Kapuzenumhang.



Das Gesicht sehen wir nicht. Ein Blick auf die Vorlage verrät jedoch, dass es sich hierbei um den gefürchteten Revolutionär Dragon handeln muss. Dessen erster richtiger Anime-Auftritt wurde in Staffel 1 der Live-Action-Adaption leider übersprungen.

Dragons wahre Identität bleibt auch in der Vorlage lange ein Geheimnis. Erst in Kapitel 432 des Manga bzw. in Folge 314 des Anime folgt die schockierende Enthüllung, wer Dragon tatsächlich ist: Sein Name ist Monkey D. Dragon. Und er ist Ruffys leiblicher Vater.

Versteckter Hinweis in One Piece Folge 8 verrät mehr über Dragon

Im Finale der ersten Staffel erhält Ruffy sein erstes Kopfgeld über 30 Millionen Berry. Eine Montage zeigt uns, wie mehrere Charaktere seinen neuen Steckbrief entdecken. Darunter auch Kaya, die (bei Minute 35) in einer Zeitung blättert. Direkt neben dem Steckbrief ist dabei ein Zeitungsartikel zu erkennen, der mehr über die Hintergründe von Dragon preisgibt.

Toei Animation Dragon im One Piece-Anime

Der Artikel "The Country of Vira overtaken by Revolutionary Army" ist mehr als nur ein simples Easter-Eggs für Fans der Vorlage. Er gibt nämlich Aufschluss darüber, wo sich Ruffys Vater in der gegenwärtigen Handlung gerade aufhalten könnte. Und zwar in Vira, einem Land auf der Grandline.

Ebenfalls zu sehen ist das Logo der Revolutionsarmee, die von Dragon angeführt wird. Das Ziel der Revolutionäre ist es, die korrupte Weltregierung zu stürzen. Deshalb ist Dragon der meistgesuchte Mann der Welt. Diese Revolutionsarmee half im Kanon der Vorlage dabei, die Regierung von Vira durch einen Staatsstreich zu stürzen. Mehr ist über das Ereignis nicht bekannt.

Ob wir Dragon schon in Staffel 2 der One Piece-Serie sehen, ist noch nicht bekannt. Sollte sich die Netflix-Adaption strikt an die Vorlage halten, würde die Vater-Enthüllung allerdings erst in Staffel 4 stattfinden. Ein früherer Auftritt ist dennoch möglich. Immerhin wurde auch die Figur Garp – also Dragons Vater – schon wesentlich früher eingeführt.



Podcast für One Piece-Fans: Die deutsche Ruffy-Stimme im Interview zur Netflix-Serie

Die One Piece-Serie von Netflix bricht den Fluch der schlechten Anime-Verfilmungen. Ein Highlight des schrillen Piraten-Abenteuers ist die Rückkehr der bekannten deutschen Anime-Stimmen. Warum das die einzig richtige Entscheidung war, erklärt uns Monkey D. Ruffy im Podcast-Gespräch persönlich.

Seit über 20 Jahren leiht Sychronsprecher Daniel Schlauch dem Strohhut-Piraten Ruffy seine Stimme. Im Podcast spricht er mit uns über seine Arbeit an der Netflix-Adaption und verrät, warum er den Job beinahe abgesagt hätte. Zudem diskutieren wir über unsere Highlights aus Netflix’ One Piece.