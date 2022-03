Ryan Reynolds vs. Hugh Jackman: Stranger Things-Regisseur will den großen Marvel-Traum endlich wahr machen

Marvel-Fans wollen einen Schlagabtausch zwischen Hugh Jackmans und Ryan Reynolds und ein Stranger Things-Macher will die Deadpool- und Wolverine-Darsteller zusammenbringen.

Ryan Reynolds hat einen vollen Terminplan. Momentan trifft er in einem Sci-Fi-Kracher auf Netflix etwa sein jüngeres Ich. Marvel-Fans sähen es aber lieber, wenn er sich endlich mal mit Hugh Jackman als Wolverine anlegt. Immerhin liefen sie sich schon in X-Men Origins: Wolverine über den Weg. Und in beiden Deadpool-Filmen werden Jackmans Kolleg:innen von Reynolds' Figur behelligt . Stranger Things-Regisseur Shawn Levy könnte den Wunsch bald wahr machen.

Stranger Things-Macher will Ryan Reynolds und Hugh Jackman aufeinanderhetzen

Das erklärte er im Interview zum Zeitreise-Spektakel The Adam Project (via Comicbook ):

Ich kann nicht sagen wo und wie, aber ich bin fest entschlossen, diese beiden wunderbaren Götter zusammen in einen Film zu packen. Das wird auf jeden Fall passieren und ich werde dahinterstecken.

Das sind mutige Worte. Sollte es sich tatsächlich um einen Kampf zwischen Deadpool und Wolverine handeln und damit der Marvel-Traum erfüllt werden, müssten X-Men wie Deadpool wohl erst ins MCU finden. Was seit dem Doctor Strange 2-Trailer in greifbarer Nähe zu sein scheint.

Abgesehen davon hat Jackman in Logan - The Wolverine seiner Figur schon den bestmöglichen Abschied verpasst. Geht es Levy also nicht um einen Marvel-Kampf, sondern ein Duell der Darsteller? Auch nicht schlecht. Ich hoffe auch einen Gesangs-Contest in The Greatest Showman 2!

Marvel-Nachschub: Die 20 besten Serienstarts im März von Halo bis Moon Knight

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Ryan Reynolds und Hugh Jackman in einem Film sehen?