Scarlett Johansson kehrt zum MCU zurück und jetzt wurden wohl Infos zu ihrem Geheimprojekt verraten

Scarlett Johansson hat als Schauspielerin mit dem MCU abgeschlossen. Doch als Produzentin ist sie an einem neuen Marvel-Projekt beteiligt. Worum es sich dabei handelt, könnte jetzt enthüllt worden sein.

Als Natasha Romanoff aka Black Widow hat sie sich bereits aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) verabschiedet. Nach dem Figurentod in Endgame schlüpfte Scarlett Johansson für das Prequel Black Widow noch ein letztes Mal in die Rolle der Superheldin. Das bedeutet aber nicht, dass der Avengers-Star nie wieder mit dem MCU zu tun haben wird.

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Scarlett Johansson nicht mehr als Schauspielerin, sondern als Produzentin an einem zukünftigen MCU-Projekt mitwirken soll. Jetzt gibt es neue Informationen, welche Form dieses annehmen könnte.

Scarlett Johansson produziert wohl eine Marvel-Serie

Wie Nexus Point News berichtet, könnte es sich bei Scarlett Johanssons geheimen Marvel-Projekt um eine für Disney+ produzierte Serie handeln. Die Info geht zurück auf einen Eintrag auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn .

Disney Scarlett Johansson in Black Widow

Auf ihrem Profil listete Courtney Baker, eine Produzentin aus dem Bereich Produktion und Entwicklung bei Marvel Studios, kurzzeitig das Projekt "Untitled Scarlett Johansson series for Disney+" in der Beschreibung ihrer Tätigkeiten bei Marvel. Mittlerweile wurde der Eintrag wieder angepasst und das Projekt wird nur noch als "Untitled Series for Disney+" beschrieben. Ob es sich dabei um einen Fehler oder eine voreilige Verkündung handelt, ist nicht bekannt.

Offiziell wurde das von Scarlett Johansson produzierte Marvel-Projekt noch nicht vorgestellt. In Interviews hüllte sie sich über dessen Inhalt bisher in Schweigen. Erst vergangenes Jahr gab Johansson ein Update, dass sie weiterhin in das Geheimprojekt mit Kevin Feige involviert sei, dieses aufgrund der Drehbuch-Streiks jedoch längere Zeit nicht voranschreiten konnte.

Kehrt Scarlett Johansson auch als Black Widow zurück?

Viele Marvel-Fans wünschen sich sicher eine Rückkehr von Natasha Romanoff. Scarlett Johansson selbst erteilte diesem Wunsch in der Vergangenheit schon eine klare Absage. So scherzte sie bereits, dass sie nur als Vampir oder Zombie zurückkehren würde. Komplett abschreiben sollten wir einen weiteren Black Widow-Auftritt allerdings nicht.

Das MCU befindet sich derzeit mitten in der Multiverse Saga, die schon so einige (tote) Marvel-Charaktere als alternative Versionen aus dem Multiversum zurückbrachte. Gerüchten zufolge soll es bereits bei Marvel Gespräche über einen neuen Avengers-Film gegeben haben, für den sowohl Scarlett Johansson als Black Widow sowie Robert Downey Jr. als Iron Man zurückkehren könnten.

Als großes Finale der Multiverse Saga könnte sich Avengers 6: Secret Wars für eine derart riesige Marvel-Überraschung eignen. Ob es wirklich zu einer Rückkehr kommt, werden wir wohl erst in einigen Jahren erfahren. Secret Wars soll laut aktuellem Stand am 5. Mai 2027 in die Kinos kommen.

Podcast für Serien-Fans: Shogun bei Disney+ ist die Überraschung des Jahres

Das Historiendrama Shogun ist mittlerweile mit ganzen 10 Folgen im Stream vertreten. Nicht nur Samurai-Fans sind absolut begeistert. Aber was macht die Disney+-Serie so gut?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir beginnen unser Gespräch mit der Buchvorlage, die schon Anfang der 80er als Serie adaptiert wurde. Eine weitere Umsetzung klang für viele nach einer schlechten Idee. Aber mutig gewählte Perspektiven und extreme Detailverliebtheit machen Shogun zum Meisterwerk.