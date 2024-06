"Schlau, es jetzt zu beenden": Blue Bloods-Star schießt komplett gegen Tom Sellecks monatelangen Kampf um Serie

Aus dem Blue Bloods-Cast wollte sich Hauptdarsteller Tom Selleck am wenigsten mit der Absetzung abfinden. Für einen anderen Star kommt das Serienende dagegen zum perfekten Zeitpunkt.

Seit Monaten äußert sich Tom Selleck immer wieder öffentlich zur Blue Bloods-Absetzung, die für ihn unverständlich ist. Da die Serie immer noch so eine große Fangemeinde hat und für den US-Sender CBS gute Quoten einfährt, sollte sie seiner Meinung nach fortgesetzt werden. Jetzt hat sich ein anderer Blue Bloods-Star mit einer gegenteiligen Meinung zu Wort gemeldet.

Blue Bloods-Star Jennifer Esposito hält Absetzungszeitpunkt für ideal

Jennifer Esposito war in den ersten drei Staffeln von Blue Bloods als Polizistin Jackie Curatola zu sehen. Aufgrund von Stress und Burnout-Problemen verließ ihre Figur die Serie dann. Als Gaststar ist Esposito später nochmal zurückgekehrt. Trotzdem hat sich die Schauspielerin im Screen Rant -Gespräch jetzt sehr verständnisvoll und zustimmend über das bevorstehende Blue Bloods-Ende geäußert:

Alles muss ein Ende haben, und ich denke, sie sind schlau, es jetzt zu beenden, es war eine lange Zeit. Ich hatte einige tolle Momente, natürlich hatte ich auch einige, die nicht gerade Spaß machten.

Aber ich liebe Donnie, ich habe dort einige großartige Leute kennengelernt, und ehrlich gesagt, die Fans – ich werde immer noch gefragt: 'Wirst du zu Blue Bloods zurückkehren?!' Und ich denke mir: 'Das ist ungefähr 10 Jahre her!' [kichert] Das wärmt mir wirklich das Herz, also kann ich nicht böse sein. Es war schön, zurückzukommen.

Während für die Schauspielerin das Blue Bloods-Ende zum passenden Zeitpunkt kommt, kämpft Tom Selleck womöglich aus finanziellen Gründen um eine Zukunft der Serie.

In den USA wurde die finale 14. Staffel von Blue Bloods ab dem 16. Februar 2024 ausgestrahlt. Die letzten Episoden sollen von Oktober bis Dezember 2024 folgen.

Ein deutscher Starttermin für Staffel 14 ist noch nicht bekannt. Die ersten 13 Staffeln stehen zurzeit bei Skys WOW als Stream zur Verfügung.

CBS Jennifer Esposito in Blue Bloods

