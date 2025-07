Schlechte Nachrichten für Fantastic Four: Der Marvel-Film mit Pedro Pascal landete in China einen historischen Flop

Superheldenfilme haben es nicht leicht in China. Nachdem schon Superman nicht besonders gut performte, schneidet auch der neue Marvel-Streifen Fantastic Four: First Steps schlecht ab.

Wenn es um The Fantastic Four: First Steps geht, sprechen viele von einem "starken Marvel-Neustart" und auch an der internationalen Kinokasse zeigt sich: Der Film von Regisseur Matt Shakman kann was.

Was der Superheldenfilm mit Pedro Pascal und Co. allerdings nicht kann: das chinesische Kinopublikum für sich gewinnen. Eine altbekannte Geschichte, die einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Super-Flop in China: Die Fantastic Four schmieren auf dem großen asiatischen Markt ab

Nachdem schon der DC Universe-Film Superman in China schwächelte, will auch die fantastische Familie aus Fantastic Four nicht so recht zünden. Während der Film (laut Box Office Mojo ) international bereits 227 Millionen US-Dollar einspielte, nahm er auf dem gigantischen chinesischen Kino-Markt lediglich 4,3 Millionen am ersten Wochenende ein (via Variety ). Damit liegt der neuste Marvel-Streich noch mal 32 Prozent hinter dem DCU-Auftakt von James Gunn und bleibt sogar hinter Captain America 4: Brave New World und Thunderbolts* zurück. Autsch!

In The Fantastic Four: First Steps müssen Reed Richards (Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) und Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) ihre vereinten Superkräfte bündeln, um die Welt vor der zerstörerischen Prophezeiung des Silver Surfer (Julia Garner) zu bewahren, die mit Galactus (Ralph Ineson) den ultimativen Zerstörer ankündigt. Ausgefochten wird das Ganze in einer retrofuturistischen Version der 60er-Jahre.

Fantastic Four läutet die neue Marvel-Phase ein

Das aktuelle Marvel-Abenteuer, das seit dem 24. Juli in den deutschen Kinos spielt, ist Teil von Phase Sechs des MCU, welches kommendes Jahr mit den Filmen Spider-Man: Brand New Day und Avengers 5: Doomsday fortgeführt wird. 2027 gibt es dann mit Avengers 6: Secret Wars eine weitere Superheld:innenzusammenkunft der Endgame-Regisseure Anthony und Joe Russo zu sehen.

Und die Konkurrenz vom DCU schläft natürlich nicht. Drüben bei Superman und Co. plant James Gunn unter anderem einen Supergirl-Film, sowie Horror-mäßige Titel über Clayface und Swamp Thing.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juli 2025 auf unserer Schwesternseite Espinof.