The Fantastic Four und Superman liefern sich erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen an den Kinokassen

Welcher Superhelden-Blockbuster gewinnt den Kinosommer? The Fantastic Four: First Steps ist dem vor zwei Wochen gestarteten Superman dicht auf den Fersen.

Nach dem starken Start von Superman blickt die Filmwelt gespannt auf die Ankunft der Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe. Wie schlägt sich die Neuauflage an den Kinokassen, nachdem der letzte Film rund um die Superhelden-Familie als massiver Flop für das damalige Studio 20th Century Fox in die Geschichte eingegangen war?

Die ersten Box-Office-Berichte vom Wochenende lassen optimistisch in die Zukunft blicken: The Fantastic Four: First Steps erweist sich nach seinem ersten Wochenende als Volltreffer, der sogar mit DCs Mann aus Stahl in Konkurrenz treten kann. Genau genommen liefern sich die beiden Film ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

The Fantastic Four ist ein großer Erfolg für Marvel – und ernsthafte Konkurrenz für Superman

Wie der Hollywood Reporter zusammenfasst, spielte The Fantastic Four: First Steps laut den ersten Hochrechnungen vom Wochenende weltweit 218 Millionen US-Dollar ein. 118 Millionen US-Dollar kommen aus den USA, 100 Millionen US-Dollar aus dem Rest der Welt. Es ist er erfolgreichste Marvel-Start des Jahres.

Von den über 440 Millionen US-Dollar, die Deadpool & Wolverine letztes Jahr an seinem ersten Wochenende für sich verbuchen konnte, ist diese Zahl dennoch weit entfernt. Dafür bewegt sich First Steps auf dem Niveau von Guardians of the Galaxy Vol. 3, der zum Start auf 118 Millionen US-Dollar kam und bei 845 Millionen US-Dollar endete.

Den spannendsten Vergleichswert liefert jedoch ein Blick auf die unmittelbare Konkurrenz: Superman. Der DC-Neustart trumpfte nach den ersten Hochrechnungen vor zwei Wochen mit 217 Millionen US-Dollar auf, die später auf 220 Millionen US-Dollar nach oben korrigiert wurden – der beste Start eines Superman-Solo-Films.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie die finalen Zahlen von The Fantastic Four: First Steps aussehen. Die Prognosen vor dem Wochenende pendelten zwischen 120 und 150 Millionen US-Dollar. Möglicherweise läuft der Marvel-Film seinem DC-Konkurrenten im Fotofinish doch noch den Rang ab. Vorerst bleibt Superman aber an der Spitze.

Wie teuer waren die Filme? Nicht nur haben First Steps und Superman ähnlich viel am ersten Wochenende eingespielt. Auch die Budgets der beiden Filme sind nicht allzu weit voneinander entfernt. First Steps kostete 200 Millionen US-Dollar, während Superman 200 Millionen US-Dollar in seiner Produktion verschlang.

Superman vs. Fantastic Four: In der Box-Office-Top-10 des Jahres befindet sich noch einiges in Bewegung

Mit einem Blick auf das Gesamteinspielergebnis von Superman gibt es für das neue DC-Universum gute Nachrichten: Das Reboot passierte den 500-Millionen-Meilenstein und rangiert aktuell auf Platz 8 der erfolgreichsten Filme des Jahres. In den nächsten Tagen sollte er F1: Der Film überholen und auf damit auf Platz 7 wandern.

Danach folgt ein größerer Sprung: Mission: Impossible – The Final Reckoning kam am Ende seines Laufs auf 592 Millionen US-Dollar und Drachenzähmen leicht gemacht steht bei 602 Millionen US-Dollar. Auch das sollte für Superman möglich sein. Uneinholbar scheint dagegen Jurassic World: Die Wiedergeburt, der noch im Kino läuft.

718 Millionen US-Dollar hat das Dino-Abenteuer bislang auf seiner Seite. Weder Superman noch die F4 werden diesen Vorsprung aufholen können. An die Top 3 kommt aber auch Jurassic World nicht heran: Ein Minecraft Film (955 Millionen US-Dollar), Lilo und Stitch (eine Milliarde US-Dollar) und Ne Zha 2 (1,9 Milliarden US-Dollar).

Mehr zu The Fantastic Four: First Steps:

The Fantastic Four: First Steps läuft seit dem 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Dort könnt ihr aktuell auch Superman und Jurassic World: Die Wiedergeburt schauen.