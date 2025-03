"Schlimmster Alptraum": Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo über unangenehme Intimszene, an die sich jeder Fan erinnern wird

Die beliebte Krankenhausserie Grey's Anatomy hat eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Hauptdarstellerin Ellen Pompeo sprach nun über eine extrem unangenehme Dreherfahrung.

Grey's Anatomy läuft in den USA aktuell in der 21. Season und auch der deutsche Start der neuen Staffel steht für den April bereits fest. Nachdem der lange angekündigte Ausstieg von Meredith Grey in Staffel 19 über die Bühne gebracht wurde, blieb die Titelgeberin der Serie letztendlich doch als Nebendarstellerin (und Erzählerin) an Bord.

Doch das hält ihre Darstellerin Ellen Pompeo nicht davon ab, nun offener über ihre Anfangszeit bei dem Serienhit zu reden: zum Beispiel über die unangenehm einschneidenden Erfahrungen einer Intimszene.



Die Sexszene in Staffel 2 von Grey's Anatomy brachte Ellen Pompeo zum Weinen

Beim Podcast Call Her Daddy (via Variety ) sprach Ellen Pompeo über den Grund für ihren Grey's Anatomy-Abschied. Die Serie war für sie zum "Käfig" geworden, aus dem sie ausbrechen musste, um neue Projekte wie das in Kürze startende Good American Family zu verfolgen, das genau wie die Krankenhausserie bei Disney+ * laufen wird.

Natürlich wird Pompeo auf der Werbetour zu ihrer neuen Serie auch nach Grey's Anatomy gefragt und so offenbarte sie eine ihrer schlimmsten Erfahrungen in Staffel 2, Folge 19, die sie mit ihrem damaligen Co-Star, George-Darsteller T.R. Knight, teilte:

T.R. [Knight] und ich sind so gute Freunde. Wir mussten eine Liebesszene drehen und wir weinten beide. Die Szene war so unangenehm und peinlich. Er wollte es nicht machen, ich wollte es nicht machen. Als wir das gedreht haben, war es so schlimm. Und der Sender sagte, es gäbe zu viele Stöße.

In deinem schlimmsten Albtraum musst du es nur einmal tun. Und wir mussten den Scheiß noch ein zweites Mal drehen. Ich habe mir diese Szene nie angesehen. Ich weiß nicht, wie es gedreht oder abgedeckt oder geschnitten wurde. Aber ich habe die gesamte Szene durchgeheult und das sind echte Tränen.

Wer Grey's Anatomy gesehen hat, weiß, dass der Versuch von Meredith und George, in Staffel 2 miteinander intim zu werden, auch von der Serie als Fehler dargestellt wurde. Obwohl George vom ersten Moment an heimlich in Meredith verliebt war, wusste er um ihre Gefühle für Derek Sheperd (Patrick Dempsey).

Sie wiederum ging nur nach einem schlechten Tag mit ihm ins Bett, nachdem er ihr seine Gefühle gestanden hatte. Danach war sofort klar, dass nichts Romantisches aus ihnen werden würde. Doch sie konnten ihre Freundschaft anschließend wieder reparieren.

Wann ist Ellen Pompeo in Grey's Anatomy Staffel 21 und Good American Family zu sehen?

Pompeos neue Thriller-Serie Good American Family, in der sie als Mutter ein Waisenkind bei sich aufnimmt, das vielleicht doch eine erwachsene Frau ist, kommt am 7. Mai 2025 zu Disney+: mit zwei Folgen (von insgesamt acht) zum Auftakt und dann einer Episode pro Woche.

Die 21. Staffel von Grey's Anatomy, in der Ellen Pompeo abermals in mehreren Episoden zu sehen ist, startet in Deutschland sogar noch eher: Am 28. April 2025 beginnt die wöchentliche Ausstrahlung bei Disney+. Eine Woche später geht es dann wahrscheinlich bei ProSieben los, wenn alles so läuft wie in den letzten Jahren.

