Schnell nachholen: Bei Netflix verschwinden im Mai 32 Filme & Serien

Bei Netflix verschwinden bis Ende Mai 32 Filme und Serien. Darunter sind der gefeierte Call Me by Your Name, Men in Black mit Will Smith und Sabotage von Suicide Squad-Macher David Ayer.

Falls ihr seit längerem die gefeierte Sommerromanze Call Me by Your Name nachholen wolltet, dann nutzt die kommenden Stunden. Die fruchtige Literaturverfilmung mit Timothée Chalamet und Armie Hammer verschwindet nämlich schon morgen beim Streaming-Dienst Netflix. Warum Call Me By your Name einer der besten Filme der letzten Jahre ist ist, hat mein Kollege Patrick für euch zusammengefasst.

Bis Ende Mai werden noch weitere Filme und Serien aus dem Netflix-Katalog verschwinden. Wir haben die bisher bekannte Liste hier zusammengeführt und jeweils markiert, was die Moviepilot-Community selbst empfehlen würde. Wer die Tipps schon gesehen hat, kann sich auch ans Bohnenstangen-Fantasy-Abenteuer Jack and the Giants heranwagen, einen Klassiker von Francis Ford Coppola (Der Pate) nachholen oder sich mit Arnold Schwarzenegger-Action das Gehirn berieseln.

28. Mai: Das verschwindet bei Netflix

30. Mai: Das verschwindet bei Netflix

31. Mai: Das verschwindet bei Netflix

Am 31. Mai verschwinden neben dem Sitcom-Klassiker Full House auch zahlreiche Filme. Darunter sind Francis Ford Coppolas Biopic Tucker über einen visionären Autobauer und etwas seriöseren Elon Musk-Vorläufer. Außerdem verlässt Sabotage von Suicide Squad-Regisseur David Ayer den Netflix-Katalog, in dem Arnold Schwarzenegger zu den Waffen greift.

Wer es lustig mag und eine Toleranz für Segways und Kevin James besitzt, sollte Der Kaufhaus Cop schauen. Wem das zu gruselig ist, der kann sich in die Quarantäne wagen und prüfen, was das US-Remake des Horrorfilms REC hergibt. Blockbuster-Fans dagegen sind bei einer Sichtung des ersten Men in Black-Films mit Will Smith und Tommy Lee Jones in guten Händen, bevor der Film aus dem Katalog geblitzdingst wird.

Spielfilme, die verschwinden:

Serien, die den Katalog verlassen:

© Sony Men in Black

Dokus, die verschwinden:



Betting on Zero - Tipp! 7 Punkte bei Moviepilot

Burlesque: Heart of the Glitter Tribe



Tyke Elephant Outlaw



Secrets of Her Majesty's Secret Service



Geheimnisse des Hampton Court Palace von Heinrich VIII.



Geheimnisse des Tower of London



Geheimnisse von Chatsworth



Geheimnisse von Highclere Castle



Kinderprogramm, das aus dem Katalog verschwindet:

Habt ihr Call Me By your Name schon gesehen und würdet ihr ihn weiter empfehlen?