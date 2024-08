Schnell sein, bevor es ausverkauft ist: Spektakulären Action-Blockbuster The Fall Guy im limitierten 4K-Steelbook sichern

Mit The Fall Guy hat David Leitch nicht nur einen Tribut an die Stuntmen Hollywoods geschaffen, sondern auch einen der unterhaltsamsten Action-Blockbuster des Jahres. Sichert euch den Film jetzt fürs Heimkino.

Der spektakuläre Action-Blockbuster The Fall Guy sorgte vor wenigen Monaten im Kino für einen der unterhaltsamsten Filme des Jahres und ist eine Liebeserklärung an die Stuntmen Hollywoods. Regisseur David Leitch war selbst lange Zeit als Stuntman tätig und weiß, welchen Gefahren sich die Crew täglich aussetzt.

Wie gut dieser Tribut gelingt, zeigt auch ein spektakuläres Kunststück, mit dem Stuntman Logan Holladay einen Weltrekord bricht. Dank der ganzen Aufmerksamkeit für den Film wird jetzt aktiv darüber diskutiert, ob eine neue Oscar-Kategorie für die besten Stuntmen geschaffen werden soll.

Am 1. August 2024 erschien The Fall Guy im Heimkino und kann als limitiertes Steelbook auf 4K UHD *, auf Blu-ray * und DVD * bestellt werden. Alternativ könnt ihr The Fall Guy auch schon bei Prime Video im Stream kaufen oder leihen *.



Darum geht es in der Action-Komödie The Fall Guy mit Ryan Gosling und Emily Blunt

Eigentlich liegen die besten Jahre von Stuntman Colt Seavers (Ryan Gosling) hinter ihm, doch für einen Job kehrt er zurück ans Set. Er soll den gefeierten Hollywood-Star Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) doubeln. Am Set trifft er auch auf seine Ex-Freundin und Regisseurin Jody Moreno (Emily Blunt) an der er noch immer hängt. Als Ryder plötzlich spurlos verschwindet, muss Colt den verschollenen Schauspieler finden, um den Film zu retten und Jodys Herz zurückzugewinnen.

Extrem unterhaltsamer Action-Blockbuster: The Fall Guy könnte Oscars revolutionieren

Die Oscar-Verleihung vergibt in 23 unterschiedlichen Kategorien den begehrten Goldjungen. In den 95 Jahren, seitdem es die Academy-Awards gibt, wurden die Kategorien stetig erweitert und auch 2026 soll es mit dem Preis für die besten Casting-Direktor:innen weitergeführt werden. Doch auch eine andere Kategorie wird seit Jahren von verschiedenen Stimmen eingefordert: Beste Stuntarbeit. Durch The Fall Guy hat die Debatte neuen Aufschwung gewonnen.

Die Stuntmen in Hollywood leisten einen lebensgefährlichen Job. Obwohl ihre spektakuläre Leistung so präsent ist, bleiben sie vollkommen unsichtbar. Das sieht auch Ryan Gosling schon seit seiner Jugend so, wie Variety berichtet:

Ich hatte fast mein ganzes Leben lang Stunt-Doubles. Und es gibt diese akzeptierte Dynamik, dass sie ans Set kommen, all die coolen Sachen machen, alles riskieren und danach wieder in die Schatten verschwinden und wir tun alle so, als wären sie nie da gewesen.

Doch das könnte sich in Zukunft ändern, denn in der Academy wird aktiv über eine weitere Kategorie-Erweiterung diskutiert. Damit würden dann nicht nur unbekannte Stunt-Leute Sichtbarkeit bekommen, sondern auch Action-Kracher wie John Wick bei den Filmpreisen berücksichtigt werden, die bisher immer ohne Nominierung blieben.

