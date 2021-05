Schock-Ausstieg bei Grey's Anatomy: Nach 12 Jahren verliert die Serie einen der größten Fan-Lieblinge

Die Erfolgsserie Grey's Anatomy verliert einen weiteren langjährigen Star. Nach 12 Jahren in der Serie verlässt Jesse Williams alias Jackson Avery in der 17. Staffel das Grey Sloan Memorial.

Fans der Krankenhausserie Grey's Anatomy müssen sich von einer weiteren lieb gewonnenen Figur verabschieden. Denn wie in der Nacht bekannt wurde, steigt Jesse Williams in der laufenden 17. Staffel aus. Wie der Abschied von Dr. Jackson Avery aussieht und warum er ein dramatisches Wechselbad der Gefühle für die Fans ist, erfahrt ihr hier.

Jesse Williams: Einer der Shooting-Stars der Serie kehrt Grey's Anatomy den Rücken

Jesse Williams gehört zwar nicht zu den Ur-Darsteller:innen von Grey's Anatomy, doch mauserte er sich seit seinem ersten Auftritt in Staffel 6 zu einem der Shooting Stars der Serie.

Dr. Avery Jackson gehört zu den beliebtesten Figuren der Serie und darüber hinaus machte sich Williams durch sein soziales Engagement einen Namen. Nun entschied er sich, seinen auslaufenden 2-Jahres-Vertrag für die Erfolgsserie nicht zu verlängern. Immerhin: Anders als eine andere Figur in Staffel 17, wird Avery Jackson nicht per Serientod aus dem Grey Sloan Memorial befördert.

Was passiert mit Avery Jackson in Grey's Anatomy Staffel 17?

© ABC Jesse Williams in Grey's Anatomy

Fans können sich auf einen versöhnlichen Abschied freuen. In der neusten Folge Look Up Child (S17E14) wird Williams/Jacksons Abschied vorbereitet, als Jackson sich entscheidet, die Stiftung seiner Familie zu übernehmen, um gegen die soziale Ungleichheit in der Medizin vorzugehen.

Zum Auftakt von Staffel 17: Grey's Anatomy beeindruckt und verstört mit Corona-Intensität

In derselben Folge gibt es bereits eine Reunion mit Dr. April Kepner (Sarah Drew), was zahlreiche Fans zu digitalen Freudensprüngen veranlasste.

Allerdings bleibt die Freude über die Zusammenkunft von "Japril" getrübt. Denn laut einer Meldung des Hollywood Reporters wird Jackson daraufhin nach Boston ziehen - gemeinsam mit April.

Seine letzte Folge, Tradition (S17E15), wird kommende Woche in den USA ausgestrahlt.

Ausgehend von den zahlreichen bestürzten Fans in den sozialen Medien, erwartet uns dann ein überaus tränenreicher Abgang.

Die Zukunft von Grey's Anatomy nach Staffel 17 ist weiter ungewiss

Jesse Williams verlässt die Serie zu einem Zeitpunkt großer Unsicherheit über deren Zukunft. Noch wurde Grey's Anatomy nämlich trotz anhaltenden Erfolges nicht um eine 18. Staffel verlängert. Grund dafür sind die unvollendeten Vertragsverhandlungen mit den 3 Stars, die seit der ersten Stunde dabei sind:

Ellen Pompeo - Dr. Meredith Grey

Chandra Wilson - Dr. Miranda Bailey

James Pickens Jr. - Dr. Richard Webber

Quellen des THR zufolge nähere man sich aber dem Abschluss der Verhandlungen. Sollten sie erfolgreich sein, würde das eine Verlängerung um eine 18. Staffel auslösen.

Wann und wo kommt Grey's Anatomy Staffel 17 in Deutschland?

Seit April läuft die aktuelle 17. Staffel der Krankenhausserie in Deutschland bei Disney+ * und Joyn *. Meine Kollegin Esther hat in einem Artikel erklärt, wie ihr Grey's Anatomy Staffel 17 in Deutschland ohne Ärger und Wissenslücken schaut.

Bis zur Ausstrahlung der Abschiedsfolgen mit Jesse Williams wird es allerdings noch ein paar Wochen dauern.

Schaut im Podcast vor Staffel 17 zurück auf 16 Jahre Grey's Anatomy

Grey's Anatomy ist die langlebigste medizinische Drama-Serie. Vor Staffel 17 hat sich viel ereignet. Wir lassen die besten Szene und Figuren sowie die schlimmsten Tode Revue passieren.

Egal ob ihr Grey's Anatomy-Abbrecher seid, die wissen wollen, wie es weiterging oder ob ihr jemanden zum Reden über 16 Jahre Seriengeschichte braucht: Hier seid ihr richtig. Natürlich ohne Staffel 17-Spoiler.

Werdet ihr Jackson in Grey's Anatomy vermissen?