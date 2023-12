"Schwer, ihn überhaupt anzusehen": Rebel Moon-Macher hatte beim Sci-Fi-Dreh Riesenangst vor seinem Star Ed Skrein

Ed Skrein spielt als Fiesling Admiral Noble eine der größten Rebel Moon-Rollen. Er versenkte sich offenbar so tief in seinen Sci-Fi-Charakter, dass er seinen Kollegen Angst machte.

Schauspiel ist ein extremer Beruf. Das gilt zumindest für die Stars, die sich so tief in ihre Rollen versenkt haben, dass sie sie danach nur schwer abschütteln konnten. Heath Ledger (The Dark Knight) oder Austin Butler (Elvis) sind bekannte Beispiele.

Zu ihnen zählt jetzt auch Ed Skrein, der in Netflix' Sci-Fi-Blockbuster Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers zu sehen ist: Seine bitterböse Rolle Admiral Noble ging ihm länger nach, als ihm lieb war. Und sorgte bei den Dreharbeiten für Angst.

Sci-Fi-Star Ed Skrein verunsicherte seine Kollegen am Rebel Moon-Set

Wie Rebel Moon-Autor Kurt Johnstad im Interview mit Moviepilot enthüllte, war Skrein beim Dreh so stark mit seiner Rolle verbunden, dass er ihm Angst machte:

Es war schwer, Ed Skrein am Set überhaupt anzusehen. Er steckte so tief in seiner Figur. Wenn er sie ablegte und sich ganz locker fürs Mittagessen anstellte, war es hart, hinzugehen und mit ihm zu reden. [...] Kürzlich hörte ich ihn sagen: 'Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich von der Figur zu befreien.' [...] Ansonsten ist er ein sehr lieber, entspannter und fröhlicher Typ, der dich umarmt. Aber von Noble willst du nicht umarmt werden.

Netflix Ed Skrein in Rebel Moon

Johnstad zeigte sich von Skreins akribischer Herangehensweise stark beeindruckt. Nichtsdestotrotz steht zu hoffen, dass sich der Star mittlerweile von Noble erholt hat. Die Figur dient als der große Antagonist in Rebel Moon: Er und seine Soldaten besetzen mit Gewalt das Dorf von Kora (Sofia Boutella). Die junge Veteranin sucht daraufhin auf den Nachbarplaneten nach Krieger:innen für eine Rebellion.



Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.