Sci-Fi-Blockbuster des Jahres: Dune entfesselt im neuen Trailer gewaltige Monster, Schlachten und Intrigen

Science-Fiction-Fans können den Kinostart von Denis Villeneuves Dune dieses Jahr kaum noch erwarten. Der neue Trailer befeuert die Vorfreude mit sehr großen, epischen Bildern.

Der ursprünglich schon letztes Jahr angepeilte Kinostart Dune wurde in Pandemie-Zeiten verschoben, doch nun ist das Science-Fiction-Event am 16. September 2021 endlich wieder in greifbare Nähe gerückt. Selbst, wenn sich der Start (wie in den USA) noch auf den 22. Oktober verschiebt, hat das Warten bald ein Ende. Zeit also, die Erwartungen mit einem neuen bombastischen Trailer weiter anzuheizen.



Dune will sich seinen Ruf als Sci-Fi-Ereignis im neuen Trailer verdienen

Erst vor ein paar Tagen hat das Science-Fiction-Epos die Vorfreude mit kurzen neuen Trailer-Einblicken zu Dune neu entflammt, indem es uns den Bösewicht in voller Pracht zeigte und eine "Auslöschung" versprach. Nun liefert der Film fast ein Jahr nach dem ersten Dune-Trailer neue überzeugende Bilder ab:

Dune - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Familie Atreides rund um den jungen Paul (Timothée Chalamet) sieht sich nach der Übersiedlung vom Planeten Caladan nach Dune (aka Arrakis) mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: Denn der von riesigen Würmern bewohnte Wüstenplanet, auf dem die kostbare Droge namens Spice gewonnen wird, ist Dreh- und Angelpunkt für den Aufstieg und Fall ganzer Häuser.

Jetzt noch schnell die Vorlage lesen: Der Blockbuster verfilmt die ersten Hälfte Buchvorlage Dune von Frank Herbert *

Insbesondere die vom Baron (Stellan Skarsgård) angeführte Harkonnen-Familie entpuppt sich auf Dune als schrecklicher Gegner, nicht nur für die einheimischen Fremen. Intrigen und Ränkespiele werden bald zu einem Kampf auf Leben und Tod. Nur ein prophezeiter Erlöser kann vielleicht unbeschadet aus den Machtkämpfen hervorgehen. (Ja, die Handlung von Dune aufzuschlüsseln, ist eine Herausforderung, vor der aber kein Sci-Fi-Fan zurückschrecken sollte.)

Die Dune-Einblicke versprechen ein politisches Sci-Fi-Highlight mit Charakter-Tiefe

Sehr beeindruckend und bedeutungsschwer sind auch die 14 neuen Charakter-Poster, die Dune diese Woche zu den von uns schon erklärten wichtigsten Dune-Charakteren veröffentlicht hat:

© Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner © Warner

Bei so vielen Parteien in dem Science-Fiction-Epos, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen und unterschiedlichen religiösen, wirtschaftlichen und politischen Vereinigungen angehören, muss sich kein Dune-Kenner wundern, dass es zu Zusammenstößen kommt. Doch diesen Kollisionen beizuwohnen, wird hoffentlich ein Fest, wenn der Film hält, was der Trailer verspricht.

Haben die Sci-Fi-Bilder des zweiten Dune-Trailers euch auch so in ihren Bann gezogen?