Der Dune-Cast in voller Pracht: Wer spielt wen im neuen Sci-Fi-Epos?

Die Besetzung vom neuen Science-Fiction-Film Dune kann sich sehen lassen. Timothée Chalamet, Oscar Isaac und Zendaya sowie weitere große Namen gehören zum Cast. Wir erklären, wer welche Rolle spielt.

Für die einen ist der kommende Dune-Film ein spannender Star Wars-Ersatz, für die anderen vielleicht die erste Verfilmung der Frank Herbert-Romanreihe, die an die Klasse der Vorlage heranreichen könnte. Auf jeden Fall sieht es jetzt schon so aus, als wenn Denis Villeneuves Dune das Sci-Fi-Highlight des Jahres 2020 wird.



Die ersten Bilder zu Dune lassen Großes erahnen und wer den Cast studiert, dürfte bei der Besetzungsliste regelrecht Herzklopfen bekommen. Wir stellen euch die beteiligten Schauspieler sowie ihre Rollen zur Vorbereitung genauer vor.

Dune-Besetzung: Die Schauspieler und ihre Rollen

Die in zwei Teilen angekündigte Romanverfilmung Dune kann im Jahr 2020 einen beachtlichen Cast vorweisen. Damit ihr euch jetzt bereits ein wenig in die komplexe Welt und ihre Charaktere einfinden könnt, auch wenn ihr die Bücher vielleicht nicht gelesen habt, stellen wir hier erst in aller Kürze die Darsteller und etwas weiter unten auch ihre Rollen mit Bildern vor. Natürlich spoilerfrei.

Wenn euch die Schauspieler aus Dune im einzelnen nichts sagen, ihr die Namen schon mal gehört hab, aber nicht zuordnen könnt, ihr ein Bild vor Augen braucht oder wissen wollt, welche Rolle ihre Figuren in einer Einordnung ins Dune-Universum spielen, dann lest gerne weiter.

Der Cast von Dune: Timothée Chalamet als Paul Atreides

Als einer der aufsteigenden Jungdarsteller schlechthin, der in den letzten Jahren mit Filmen wie Call Me by Your Name, Lady Bird und Beautiful Boy von sich reden machte, übernimmt Timothée Chalamet die Hauptrolle im Dune-Reboot: Er wurde als Paul Atreides besetzt.



Der in vielerlei Hinsicht begabte junge Paul Atreides verlässt zu Beginn von Dune mit seiner Familien deren grünen Heimatplaneten Caldadan, um auf den Wüstenplaneten Arrakis überzusiedeln. Hier soll das adelige Haus Artreides die Regierungsgeschäfte übernehmen, doch auf der fremden neuen Welt müssen sie neue Sitten erlernen und die Intrigen der Herrschenden bringen Paul und seine Eltern schnell in Gefahr. Doch dem Atreides-Sohn scheint Großes vorherbestimmt zu sein.

Der Cast von Dune: Rebecca Ferguson als Lady Jessica

Rebecca Ferguson dürften den meisten in ihrer Rolle als Agentin Ilsa Faust in Mission Impossible 5 und 6 ein Begriff sein, war zuletzt aber auch in so unterschiedlichen Filmen wie in Doctor Sleeps Erwachen und Greatest Showman zu sehen. Sie verkörpert in Dunes Besetzung Lady Jessica.



Lady Jessica ist Pauls Mutter, allerdings nicht mit dessen Vater verheiratet. Als langjährige Konkubine des Herzogs ist sie dennoch dessen einzige Partnerin. Sie gehört zudem zur Schwesternschaft der Bene Gesserit, der von vielen in der Welt von Dune als eine Art Hexen-Orden angesehen wird, weil sie ihr Bewusstsein auf fast übernatürliche Weise erweitern können. Diese Gabe hat Jessica auch an Paul weitergegeben.

Der Cast von Dune: Oscar Isaac als Duke Leto Atreides

Oscar Isaac ist dem breiten Publikum als Poe Dameron in den drei letzten Star Wars-Filmen bekannt geworden, hat aber auch abseits davon in unterschiedlichsten Streifen mitgespielt, die von X-Men: Apocalypse über Ex Machina bis zu Triple Frontier reichen. Im Dune-Reboot verkörpert er Herzog Leto Atreides.



Leto Atreides wird im ersten Dune-Film nach Arrakis geschickt, um auf dem sandigen Planeten als neuer Herrscher für Recht und Ordnung zu sorgen. Mit dem Adelsgeschlecht der Harkonnen begegnet Pauls Vater hier jedoch ein mächtiger Feind.



Der Cast von Dune: Die Mitstreiter des Hauses Atreides

Der Haushalt von Herzog Leto Atreides und seinem Sohn Paul hat viele Rädchen, die für dessen Funktionieren notwendig sind. Die Diener und Verbündeten des Hauses Atreides in der Besetzung des neuen Dune-Films sind folgende:

Gurney Halleck (Josh Brolin aka Marvels Thanos) ist der Schwertmeister der Atreides. Er trainiert Paul, hat in der Romanvorlage von Dune aber auch musikalisch einiges an philosophischem Gedankengut zu bieten.



(Josh Brolin aka Marvels Thanos) ist der Schwertmeister der Atreides. Er trainiert Paul, hat in der Romanvorlage von Dune aber auch musikalisch einiges an philosophischem Gedankengut zu bieten. Duncan Idaho (Jason Momoa aka DCs Aquaman) ist ebenfalls ein begnadeter Kämpfer und einer der engsten Vertrauten von Herzog Leto. Als verlängerte Hand des Atreides-Oberhaupts besteht seine Aufgabe nach der Ankunft auf Dune darin, Kontakt mit den wilden Fremen aufzunehmen, die in der Wüste leben.

(Jason Momoa aka DCs Aquaman) ist ebenfalls ein begnadeter Kämpfer und einer der engsten Vertrauten von Herzog Leto. Als verlängerte Hand des Atreides-Oberhaupts besteht seine Aufgabe nach der Ankunft auf Dune darin, Kontakt mit den wilden Fremen aufzunehmen, die in der Wüste leben. Thufir Hawat (Stephen Henderson aus Fences) ist ein weiterer alter Verbündeter im Dienste der Atreides. Als Mentat ("menschlicher Computer") besitzt er die Fähigkeit Informationen rasend schnell zu verarbeiten, hat also Kräfte, die fast ans Gedankenlesen grenzen. Als Meister der Assassinen besteht seine Hauptaufgabe in allem, was Sicherheit und Spionage für seinen Herzog anbelangt.

(Stephen Henderson aus Fences) ist ein weiterer alter Verbündeter im Dienste der Atreides. Als Mentat ("menschlicher Computer") besitzt er die Fähigkeit Informationen rasend schnell zu verarbeiten, hat also Kräfte, die fast ans Gedankenlesen grenzen. Als Meister der Assassinen besteht seine Hauptaufgabe in allem, was Sicherheit und Spionage für seinen Herzog anbelangt. Dr. Wellington Yueh (Chen Chang aus Tiger & Dragon) ist der Leibarzt der Atreides-Familie. Das Zeichen auf seiner Stirn zeichnet ihn als Mitglied der Suk aus, die sich als Helfer medizinischem Wissen und dem Finden von Heilmitteln verschrieben haben.



(Chen Chang aus Tiger & Dragon) ist der Leibarzt der Atreides-Familie. Das Zeichen auf seiner Stirn zeichnet ihn als Mitglied der Suk aus, die sich als Helfer medizinischem Wissen und dem Finden von Heilmitteln verschrieben haben. Reverend Mother Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling aus 45 Years) ist die Mutter-Oberen des Bene Gesserit-Ordens und hat Lady Jessica ausgebildet. Ihr Interesse an Paul wächst, obwohl ihre Gemeinschaft eigentlich nur aus Frauen besteht.

Der Cast von Dune: Die Gegner des Hauses Atreides



Natürlich dürfen auch ein paar Bösewichte mit Eigeninteresse in Dune nicht fehlen, die im kommenden Film von Denis Villeneuve vor allem vom Haus Harkonnen samt Schergen vertreten werden.

Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård aus Chernobyl) zeichnet sich vor allem durch seine Körpermasse aus, die er nur mit Gerätschaften schwebend zur Bewegung animieren kann. Er herrschte vor den Atreides auf Arrakis und will diese Rolle ungern wieder abgeben.

(Stellan Skarsgård aus Chernobyl) zeichnet sich vor allem durch seine Körpermasse aus, die er nur mit Gerätschaften schwebend zur Bewegung animieren kann. Er herrschte vor den Atreides auf Arrakis und will diese Rolle ungern wieder abgeben. Glossu Rabban Harkonnen (Dave Bautista aus Guardians of the Galaxy) ist wegen seiner Grausamkeit und Kampfkunst auch als "das Biest" bekannt. Er ist der älteste Neffe von Baron Harkonnen.

(Dave Bautista aus Guardians of the Galaxy) ist wegen seiner Grausamkeit und Kampfkunst auch als "das Biest" bekannt. Er ist der älteste Neffe von Baron Harkonnen. Piter De Vries (David Dastmalchian aus Ant-Man) ist ein weiterer Mentat, der anders als Thufir aber in den Diensten des Barons Harkonnen steht. Er will helfen, die Atreides zu Fall zu bringen und hat dabei ein Auge auf Lady Jessica geworfen.

Der Cast von Dune: Die Fremen



Die Fremen sind in Dune jene Menschen, die sich als Wüstenvolk den Herrschern von Arrakis entziehen und keiner Regierung beugen wollen. Nach seiner Ankunft versucht Pauls Vater ein Bündnis mit ihnen einzugehen, auch wenn sie sehr andere Traditionen und Legenden haben. Ihre Augen sind durch die Nähe zur Wüsten-Droge Spice leuchtend blau.

Stilgar (Javier Bardem aus James Bond: Skyfall) freundet sich mit dem Gesandten Duncan Idaho an und schlägt so eine erste Brücke zwischen den Fremen und dem Haus Atreides.

(Javier Bardem aus James Bond: Skyfall) freundet sich mit dem Gesandten Duncan Idaho an und schlägt so eine erste Brücke zwischen den Fremen und dem Haus Atreides. Liet-Kynes (Sharon Duncan-Brewster aus Sex Education) tritt als Vermittlerin zwischen den Atreides, den Fremen und dem Imperator auf, der Herzog Leto als Herrscher nach Arrakis geschickt hat. In der ursprünglichen Erzählung von Frank Herbert war die Rolle männlich besetzt.

(Sharon Duncan-Brewster aus Sex Education) tritt als Vermittlerin zwischen den Atreides, den Fremen und dem Imperator auf, der Herzog Leto als Herrscher nach Arrakis geschickt hat. In der ursprünglichen Erzählung von Frank Herbert war die Rolle männlich besetzt. Chani (Zendaya aus Spider-Man: Far from Home) gehört ebenfalls zum Wüstenvolk der Fremen. Sie ist Kynes' Tochter und zwischen ihr und Paul Atreides entwickelt sich eine romantische Verbindung.

Dune soll nach aktuellem Stand mit der hier aufgeführten Besetzung seinen deutschen Kinostart am 17. Dezember 2020 feiern.

