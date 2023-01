Sci-Fi-Epos Avatar 2 macht das nächste Mega-Franchise platt und James Cameron stellt erstaunlichen Rekord ein

Avatar: The Way of Water hat die nächste Hürde geschafft und den erfolgreichsten Star Wars-Film an den Kinokassen überholt. Jetzt ist fraglich, wie weit die Sci-Fi-Fortsetzung noch kommt.

Seit sieben Wochenenden befindet sich Avatar: The Way of Water an der Spitze der US-amerikanischen Kinocharts. Dieser bemerkenswerte Triumph spiegelt sich ebenfalls in den Kinozahlen wider. Wie Variety berichtet, hat die Science-Fiction-Fortsetzung offiziell Star Wars: Das Erwachen der Macht an den Kinokassen überholt.

Die Rückkehr der Sternensaga kam im Dezember 2015 in die Kinos und konnte weltweit über 2 Milliarden US-Dollar einspielen. An dieser beträchtlichen Summe ist Avatar 2 am Wochenende mühelos vorbeigezogen. Aktuell steht der Film bei einem globalen Einspielergebnis von über 2,1 Milliarden US-Dollar.

Avatar 2 lässt Star Wars 7 hinter sich: James Cameron ist der König der All-Time-Charts

Regisseur James Cameron hat damit drei Filme in der Top 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Neben Avatar: The Way of Water gehören dazu Titanic und Avatar – Aufbruch nach Pandora. Der einzige Nicht-Cameron-Film auf dem Treppchen ist Avengers: Endgame. Nachfolgend findet ihr die aktualisierte Top 10 der All-Time-Charts.

Die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Jetzt steht sich Cameron erstmal selbst im Weg. Der nächste Film vor Avatar: The Way of Water ist Titanic, der rund 70 Millionen US-Dollar mehr eingespielt hat und am 9. Februar 2023 im Rahmen einer Wiederaufführung auf die große Leinwand zurückkehrt. In den kommenden Wochen wird Cameron somit gegen sich selbst antreten.

