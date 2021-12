Sci-Fi-Flops und Dwayne Johnson-Debakel: Die größten Netflix-Enttäuschungen 2021

Netflix hat dieses Jahr unglaublich viele Filme und Serien veröffentlicht. Dabei waren jedoch nicht nur Highlights, sondern auch einige große Enttäuschungen. Hier findet ihr unsere Liste.

Der Output von Netflix war dieses Jahr enorm. Wo früher jeden Freitag ein neuer Film oder eine Serie kam, überschüttete uns der Streaming-Dienst 2021 mit unzähligen Neuerscheinungen. Angefangen bei spannenden Dokus über eine erfreuliche Vielzahl an internationalen Genre-Filmen bis hin zu aufwendigen Serienproduktionen.

Die Hülle und Fülle an Netflix-Filmen und -Serien hat uns jedoch nicht nicht nur unterhaltsame Stunden beschert. Manche Originals entpuppten sich sich trotz großer Vorfreude als riesige Enttäuschung und haben uns einige Nerven gekostet. Hier findet ihr unsere ernüchterndsten Netflix-Erfahrungen 2021.

Hendrik wusste bei Tribes of Europa nicht, ob er lachen oder weinen soll

Netflix hat deutschen Genre-Serien sicher Auftrieb gegeben. Dark löste einen globalen Hype aus, auch Serien wie Barbaren und Biohackers haben ambitionierte Ansätze. Tribes of Europa wirkte Anfang des Jahres wie die Speerspitze dieser Serienattacke. Eine Science-Fiction-Fantasy, die Jahrzehnte in der Zukunft spielt und von einem politisch zersplitterten Europa erzählt.

Tribes of Europa - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nur leider hinkte die behauptete Welt der erzählten und dargestellten Welt meilenweit hinterher. Tribes of Europa war bestenfalls unterhaltsamer Trash, sah häufig aus wie The Tribe, wirkte überhastet und unausgegoren. Tribes of Europa zeigte eindrücklich: Netflix ist nicht immer die beste Entwicklungshelferin in Sachen Serien. (HB)

Matthias ist immer noch entsetzt über die verunglückte Anime-Verfilmung Cowboy Bebop

Die Live-Action-Verfilmung von Cowboy Bebop kam mit dem grandiosen Casting von John Cho und dem Versprechen eines stylishes wie mitreißendes Science-Fiction-Abenteuer. Das Original ist bekannt für seine Stilwut sowie die Vermischung unterschiedlichster Genres und Musikrichtungen, während sich lässige Posen und zerreißende Gefühle vereinen. Und es gibt einen hinreißenden Weltraum-Corgi!

Cowboy Bebop - S01 Trailer (Deutsch) HD

Von all dem war in der Netflix-Umsetzung kaum etwas zu spüren. Bei dem Versuch, den Anime so detailgetreu wie möglich zu übersetzen, haben sich die kreativen Köpfe hinter dem ambitionierten Projekt gewaltig verkalkuliert. Trotz willkommener Modernisierungen verpasst die neue Cowboy Bebop-Serie den Moment, eine eigene filmische Sprache zu entwickeln und fühlt sich wie ein einziges Missverständnis an. (MH)

Jan Felix graut immer noch vor den schlimmsten Red Notice-Szenen mit Dwayne Johnson

Red Notice hatte auf dem Papier alle Merkmale eines Hits: Ein völlig wahnwitziges Netflix-Budget, drei Arten von Kassengold als Hauptdarsteller:innen (Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds) und mit Rawson Marshall Thurber einen erfahrenen Regisseur für Action-Komödien (Central Intelligence). Dem ganzen Netflix-Jubel zufolge hat sich das Mammut-Projekt finanziell gelohnt. Eigentlich versprach der Film auch nie mehr, als er tatsächlich lieferte. Warum bin ich dennoch unzufrieden? Weil man die Seele des Films mit einer Pinzette suchen muss. Und manche Szenen einfach zum Haareraufen sind.

Red Notice - Trailer (Deutsch) HD

Mir wird unwohl, wenn ich an die CGI-generierte Stierkampf-Arena denke. Oder den Indiana Jones-Verschnitt einer Verfolgungsjagd gegen Ende. Oder das Ende selbst. Manche Twists sollte man einfach in der Schublade lassen. Und der Rest ist selbst mit Gal Gadots spritziger Performance eben nur in Ordnung. Vielleicht hatte ich falsche Erwartungen, aber der Film wirkt zu klein für seine großen Vorzeichen. Als würde man im Reagenzglas Gold zusammenschütten, um Mineralwasser herzustellen. (JFW)

Esther hat sich von der Hitchcock-Hommage The Woman in the Window so viel mehr erwartet

Joe Wrights neuer Film The Woman in the Window hatte eine lange, wechselhafte Geschichte mit mehrfach verschobenem Kinostart hinter sich, bevor er Mitte Mai in Deutschland dann bei Netflix landete. Als Fenster zum Hof-Hitchcock-Hommage, mit der Frau-beobachtet-Verbrechen-Romanvorlage von A.J. Finn sowie Weltstars wie Amy Adams, Julianne Moore und Gary Oldman hatte der Krimi eigentlich die besten Zutaten zusammen. Doch das scheinbare Erfolgsrezept scheiterte grandios.

The Woman in the Window - Trailer (Deutsch) HD

Als Thriller blieb The Woman in the Window oberflächlich und interessierte sich nicht seine Figuren, oder wenn, dann nur als Träger von Eigenschaften, die eine lapidare Funktion in der schnell ermüdenden Handlung erfüllten. Und am Ende wurde es sogar noch unangenehm sensationsgeil (Stichwort: Hacke im Gesicht). Was bleibt, ist der Eindruck einer verpassten Chance und eines Film, auf den sich das Warten nicht gelohnt hatte. (ES)

Lisa würde die Macher von Tiger King 2 gerne Wildkatzen zum Fraß vorwerfen

Anfang 2020 war der Anfang eines niemals enden wollenden Pandemie-Albtraums, der sich mit beginnenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen eher wie eine schlechte Black Mirror-Folge anfühlte statt wie die Realität. Und das nicht nur wegen den psychisch zermürbenden Zoom-Gesellschaftsspielabenden. Aber immerhin hatten wir eines: die 1. Staffel des True Crime meets Meth-Formats Tiger King. Netflix' Geschenk an all jene, die dringend eine Realität benötigten, die sich noch absurder anfühlte als die eigene.

Tiger King - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere erzählte die zunehmend surrealer werdende Fehde zwischen Großkatzenbesitzern mit Privatzoo, die schließlich im schlechtesten Mordkomplott aller Zeiten endete und Protagonist Joe Exotic in den Knast brachte. Staffel 2 von Tiger King versprach im November 2021 noch mehr Wahnsinn und Einblicke in eine Welt, die selbst den South Park-Machern zu abgefahren wäre – und lieferte nichts.

Außer den gleichen Geschichten, nur noch unverantwortlicher erzählt. Dem bohrenden Gefühl, als zuschauende Person die wahre Antagonistin der ganzen Geschichte zu sein. Und die überforderten "Stars" der ersten Staffel zum Abschuss freigegeben zu haben. Wie Joe Exotics Tiger, die zu alt für Kuscheleinheiten mit zahlungswilligen Touristen geworden sind. (LW)

Was waren für euch die größten Netflix-Enttäuschungen 2021?