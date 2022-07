"Sci-Fi-Highlight kehrt bei Netflix zurück: Breaking Bad-Star und viele mehr für Black Mirror Staffel 6"

Black Mirror kehrt mit einer 6. Staffel endlich zu Netflix zurück. Nun wurde ein Teil des Casts enthüllt, zu dem unter anderem ein Breaking Bad-Hauptdarsteller gehört.

Nach drei Jahren Pause soll nun endlich die 6. Staffel Black Mirror zu Netflix kommen. Während diese Tatsache allein Sci-Fi-Fans schon freuen dürfte, wurde jetzt auch ein phänomenaler Cast für die neuen Folgen enthüllt. Mit von der Partie ist etwa Breaking Bad-Star Aaron Paul.

Sci-Fi-Rückkehr bei Netflix: Black Mirror Staffel 6 kommt mit Breaking Star und mehr

Das berichtet jetzt Variety . Neben Aaron Paul werden auch Zazie Beetz (Deadpool 2) und Josh Hartnett (Sin City) Rollen übernehmen. Darüber hinaus stehen Kate Mara (House of Cards) und Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) auf der Besetzungsliste.

Die weitere Besetzung von Black Mirror Staffel 6 im Überblick:

Wann kommt die 6. Staffel Black Mirror zu Netflix?

Laut Bericht werden die genannten Stars nur für drei Folgen besetzt,Die Länge der 6. Staffel Black Mirror ist ebenso wie ihr Inhalt noch nicht bekannt. Sie soll aber bombastischer werden als alle anderen der Sci-Fi-Serie

Der Netflix-Start für Black Mirror Staffel 6 ist noch nicht bekannt. Variety vermutet, dass die Serie bereits mit der Produktion begonnen. Demzufolge könnte sie frühestens Anfang 2024 veröffentlicht werden.

