Sci-Fi-Horror: Alien 5 in Arbeit, dafür lässt Ridley Scott Prometheus im Stich

Nach Alien: Covenant war die Zukunft der Alien-Reihe lange Zeit ungewiss. Nun bestätigt Regisseur Ridley Scott, dass sich ein weiterer Film des Sci-Fi-Horrors in Entwicklung befindet.

Hat die Alien-Reihe eine Zukunft im Kino? Nachdem der jüngste Teil der Reihe, Alien: Covenant, am Box Office nur bedingt überzeugte, wurde es wieder ruhig um den Science-Fiction-Horror, der 1979 mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt seinen Anfang nahm. Nun gibt Regisseur Ridley Scott ein Update über den Stand der Dinge im Alien-Universum.

Alle Alien-Filme in einer Blu-ray-Box Zum Deal Günstig bei Amazon

Anlässlich des Starts der von ihm produzierten (und zum Teil auch inszenierten) Science-Fiction-Serie Raised by Wolves spricht Ridley Scott im Interview mit Forbes über der Alien-Reihe. Die gute Nachricht ist: Ein neuer Alien-Film befindet sich in Entwicklung. Die schlechte Nachricht: Ridley Scott bezweifelt, dass er zur Geschichte von Prometheus und Alien: Covenant aka Prometheus 2 zurückkehren wird.

Science-Fiction-Horror: Neuer Alien-Film in Entwicklung

Mit den letzten zwei Alien-Filmen versuchte Ridley Scott, der Reihe neues Leben einzuhauchen und den Fokus der Geschichte zu verlagern. An die Stelle des Überlebenskampfs im All trat eine düstere Schöpfungsgeschichte, die er nie vollends zu Ende erzählt hat. Ein dritter Teil dieser Trilogie rund um den Androiden David hätte sich durchaus angeboten.

Schaut euch alle Alien-Filme im Ranking an:

Alle Alien Filme im Ranking

Auch wenn Ridley Scott keine konkreten Details zur Ausrichtung des neuen Alien-Films nennt, sollten wir uns also auf eine Fortsetzung der Prometheus-/Covenant-Geschichte keine allzu großen Hoffnungen machen. Stattdessen kursierten zuletzt Meldungen, die Richtung Alien 5 gingen und passend dazu die Rückkehr von Sigourney Weaver in den Raum stellten.

Offenbar existiert ein 50-seitiges Treatment, das sich um einen weiteres Abenteuer von Ellen Ripley, der Protagonistin der ersten vier Alien-Filme, dreht. Sigourney Weaver ließ allerdings durchblicken, dass sie nicht zwangsläufig an der Beteiligung eines weiteren Alien-Films interessiert sei. Ihrer Meinung nach verdient Ellen Ripley eine Leinwandpause.

Mehr Sci-Fi im Podcast: Wie gut ist Snowpiercer?

Mit Snowpiercer gibt es eine neue aufwendige Science-Fiction-Serie bei Netflix. In diesem Streamgestöber-Check erfahrt ihr, was euch in der Produktion erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie im Kinofilm rast auch in der Serie ein Zug über eine zugefrorene Erde. Die letzten Menschen leben in einer brutalen Klassengesellschaft. Max und Jenny sprechen im Check über die Grundidee der Serie und die Unterschiede zum Film.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was wollt ihr in einem neuen Alien-Film von Ridley Scott sehen?