Sci-Fi-Horror mit Ekelgarantie bei Netflix: Heute startet ein One Piece-Nachfolger, dessen Vorlage fast 40 Jahre alt ist

Nach One Piece liefert Netflix eine Anime-Verfilmung ab, die jede Menge Sci-Fi-Horror verspricht. Parasite: The Grey will mit extrem ekligen Körperverformungen schockieren.

Manga- und Anime-Fans sind vermutlich mit dem Körperhorrortitel Parasyte von Manga-Künstler Hitoshi Iwaaki vertraut, der bereits mehrfach adaptiert wurde. Die am 5. April 2024 bei Netflix startende Sci-Fi-Horror-Serie Parasyte: The Grey stammt allerdings nicht aus Japan, sondern Südkorea, wo Genre-Meister Sang-ho Yeon die Inszenierung aller sechs Folgen übernahm. Er ist unter anderem für den Zombie-Film Train to Busan oder die Netflix-Serie Hellbound bekannt.

Außerirdischer Sci-Fi-Horror in Parasyte: The Grey auf Netflix

In Parasyte: The Grey kommen außerirdische Parasiten auf die Erde, die menschliche Wirtskörper zum Überleben brauchen. Einer der Körperfresser will sich bei Sun-in (So-nee Jeon) einzunisten, die sich mit allen Mitteln gegen die feindliche Übernahme wehrt. So schließt sie mit dem Alien einen bizarren Kompromiss: Er darf in ihrem Arm leben, während sie die Kontrolle über ihr Gehirn behält und als Bonus die Fähigkeit hinzugewinnt, ihren Körper gefährlich zu transformieren.

Weitere Figuren der Serie:

Kang-woo Seol (Kyo-hwan Koo), der Parasiten jagt, um seine verschollene Schwester zu finden;

Jun-kyung Choi (Lee Jung-hyun) von der Anti-Parasiten-Taskforce Team Grey

Detective Cheol-min (Hae-hyo Kwon) von der Namil Police Station und dessen Junior-Partner Won-seok (In-kwon Kim).

Liefert Netflix eine deutsche Synchronfassung mit?

Ja, Parasyte: The Grey wurde auch für den deutschsprachigen Markt synchronisiert. Originalton-Fans haben aber natürlich die Möglichkeit, sich das Format originalgetreu mit Untertiteln anzusehen.

Wird es eine 2. Staffel von Parasyte: The Grey geben?

Die Zukunft der Netflix-Serie ist stark vom Erfolg der ersten Staffel abhängig und daher noch unklar. Genügend Vorlagenstoff aus Japan gäbe es jedenfalls: Der Manga lief ursprünglich zwischen 1989 und 1994 und brachte insgesamt zehn Tankobon-Sammelbände hervor.