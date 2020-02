Sci-Fi-Kracher bei Netflix: Altered Carbon-Trailer protzt mit Cyberpunk-Action

Nach 2 Jahren kehrt Altered Carbon endlich mit Staffel 2 zurück zu Netflix. Die Serie ist weiterhin ein Muss für Science-Fiction-Fans. Das beweist der spektakuläre lange Trailer.

Wenn es um Sci-Fi und Horror-Serien geht, klotzt Netflix regelmäßig. Nach dem Erfolgsrezept von Stranger Things baute der Streaming-Dienst weitere Serien des Genres aus und hat mit Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm seit 2 Jahren eine waschechte Cyberpunk-Serie auf Lager, die an High-End-Vertreter wie Matrix und Blade Runner erinnert.

2018 landete Altered Carbon auf Platz 4 der besten Netflix-Serien.

Da macht auch der neue Trailer zu Staffel 2 weiter, der uns einen Orkan aus Zeitlupen-Action und Aufnahmen glühender futuristischer Städte um die Ohren haut. Oben könnt ihr euch den ersten langen Trailer ansehen, weiter unten ist nochmal der Teaser abgelegt, in dem Anthony Mackie als neuer Takeshi Kovacs enthüllt wurde. Der alte Takeshi, Joel Kinnaman, steigt aus der Serie aus.

Worum geht es in Altered Carbon?

Genau, die Hauptfigur Takeshi Kovacs kann von verschiedenen Schauspielern verkörpert werden und damit sind wir auch schon bei des Pudels Kern. Die Grundidee der Serie basiert auf der Übertragbarkeit des Geistes, der in Altered Carbon behandelt wird wie ein Datenhaufen, den wir auf einen USB-Stick laden.

Körper erfüllen damit damit für Individuen eine ähnlich unverbindliche Funktion wie wir sie Kleidern zuordnen. Es gibt gute und schlechte, teure und billige Körper in Altered Carbon. Und Menschen können so nahezu ewig leben, daher auch der Titel.

Worum sich die Geschichte in der 2. Staffel genau dreht, verrät auch der lange Trailer nicht. Takeshi ist irgendwie auf der Flucht und trifft alte Bekannte wieder, zum Beispiel sich selbst beziehungsweise ein Duplikat seines ersten und originalen Körpers, gespielt von Will Yun Lee.

Ab dem 27. Februar 2020 steht die 2. Staffel Altered Carbon bei Netflix zur Verfügung.

Seid ihr nach 2 Jahren Pause immer noch heiß auf Altered Carbon?