Sci-Fi-Meisterwerk bei Amazon Prime: Scarlett Johansson in einer ihrer besten & verstörendsten Rollen

Bei Amazon Prime könnt ihr gerade Under the Skin streamen. Der Film mit Scarlett Johansson in ihrer verstörendsten und mutigsten Rolle erzählt surreal davon, was Menschlichkeit bedeutet.

Mit Black Widow (und einer Disney-Klage) hat sich Scarlett Johansson nach über 10 Jahren aus dem Marvel Cinematic Universe verabschiedet. Zwischen ihren verschiedenen Auftritten in den MCU-Blockbustern gab es aber weitere Filme mit der Schauspielerin zu entdecken, die sich teilweise kaum radikaler von dem unterhaltsamen Comicfilm-Spektakel unterscheiden könnten.

Dazu gehört auch Under the Skin von 2013, den ihr aktuell noch bei Amazon Prime im Abo* streamen könnt. Wir haben Jonathan Glazers Science-Fiction-Meisterwerk letztes Jahr auch schon auf Platz 4 unserer 100 Lieblingsfilme der letzten Dekade gewählt. Grund genug, um euch den Film mal wieder ans Herz zu legen!

In Under the Skin wird Scarlett Johansson zum verführerischen Alien

Von Anfang an lässt sich der mysteriöse Film von Jonathan Glazer kaum begreifen. Was sich zumindest nach kurzer Zeit als eine Art Handlung herausschält, ist ein in der Gestalt von Scarlett Johansson getarntes Alien. Das fährt in einem Van durch das schottische Glasgow, um willige Männer zu verführen, ins Fahrzeug zu locken und schließlich in pechschwarzen Nicht-Räumen auszulöschen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Under the Skin:

Unter The Skin - Trailer (Deutsch) HD

Die rätselhafte Story von Under the Skin wird dazu in befremdlichen Bildern und Klängen präsentiert, die manchmal an surreale Albtraum-Visionen eines David Lynch erinnern. Glazers Stil ist trotzdem eigenständig genug, um den Eindruck zu vermitteln, dass wir unsere Welt hier durch außerirdische Augen in einem völlig neuen Licht betrachten können.

Scarlett Johanssons mutige Under the Skin-Performance ist bemerkenswert

Neben den verstörenden Szenen mit Scarlett Johansson als Alien-Gottesanbeterin im Species-Stil entwickelt sich Under the Skin immer mehr zur bitteren Parabel über die menschliche Ablehnung des Fremden sowie zum Sci-Fi-Sinnbild von Isolation und Einsamkeit.

© Leonine Under the Skin

Gerade im Kontext ihrer MCU-Auftritte erscheint Under the Skin aber vor allem wie ein schauspielerischer Befreiungsschlag für Scarlett Johansson. Mit vollstem Körpereinsatz und einer Mimik, die das außerirdische Wesen ihrer Figur perfekt vermittelt, spielt Johansson großartig ihre verstörendste Rolle überhaupt.

Nachdem sie im viel zu lange aufgeschobenen Black Widow-Solofilm manchmal wie eine Nebenfigur im eigenen Film wirkte, zeigt ein Meisterwerk wie Under the Skin, auf was für Rollen wir uns von der Schauspielerin hoffentlich in Zukunft wieder freuen dürfen.

10 Streaming-Geheimtipps Volume 2

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stellen Max, Matthias und Patrick 10 echte Geheimtipps vor, die sie in den entlegensten Ecken eurer Streaming-Dienste entdeckt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von herzerwärmender Desktop-RomCom bis zur filmischen Panikattacke bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Arte Mediathek und YouTube.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.