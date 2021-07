Scarlett Johansson verlässt Marvel: Das sind ihre besten und schlechtesten MCU-Auftritte als Black Widow

In acht MCU-Filmen war Scarlett Johansson als Black Widow zu sehen. Im Video ranken wir die besten Auftritte von Natasha Romanoff. Wo landen die Avengers-Filme und wo ihr Marvel-Solofilm?

Nach 11 Jahren verabschiedet sich Scarlett Johansson von ihrer Rolle als Natasha Romanoff und dem MCU. Black Widow ist zugleich der erste Solofilm der Avengers-Heldin und Ex-S.H.I.E.L.D.-Spionin als auch ihr letzter. Natasha blickt auf ganze 8 MCU-Auftritte zurück. Unser Video-Redakteur Yves hat die Black Widow-Momente gerankt.

Nach einem Ranking aller bisherigen Thor-Momente im MCU widmet sich Yves diesmal der späteren Avengers-Anführerin Black Widow. Von ihrem ersten Auftritt als Femme Fatale und Undercover-Spionin in Iron Man 2 bis zu ihrem dramatischen Ableben in Avengers: Endgame hat Natasha Romanoff als Black Widow eine beachtliche Entwicklung im MCU durchgemacht.



Ihre einzigartigen Nahkampftechniken und ihr hartes Training als Kind im Roten Raum haben sie darauf vorbereitet, auch ohne übernatürliche Fähigkeiten gegen die größten Bedrohungen im MCU antreten zu können. Doch gerade auf zwischenmenschliche Ebene wurde Black Widow für das Avengers-Team unersetzlich.

In seinem Video nimmt Yves alle acht MCU-Auftritte der von Scarlett Johansson gespielten Natasha Romanoff unter die Lupe und bewertet Stärken und Schwächen anhand der Figur Black Widow. Welcher Film wird der Marvel-Figur wirklich gerecht? Welcher findet neue spannende Ansätze für sie? Und in welchem erleben wir die interessanteste persönliche Black Widow-Geschichte?

So kommt es zu relativ überraschenden Platzierungen im Ranking. Der beste MCU-Film Avengers 1 (hier unsere Liste der besten MCU-Filme ) landet im Mittelfeld. Das bombastische Marvel-Event Infinity War kommt schlechter weg, als gedacht. Auch Black Widows spät nachgereichter Solofilm landet unerwartet weit hinten im Ranking.

Marvel Cinematic Universe: Alle Filme mit Scarlett Johansson als Black Widow

