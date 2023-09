Sci-Fi-Meisterwerk neu bei Disney+: Der Dreh des Weltraum-Abenteuers war so anstrengend, dass der Regisseur seit 16 Jahren keine Sci-Fi mehr macht

Kaum jemand beherrscht das Sci-Fi-Genre so virtuos wie Regisseur Danny Boyle. Sein letztes Meisterwerk aus dem Genre ist jetzt bei Disney+. Seit 16 Jahren dreht er aus einem ganz bestimmten Grund keine Science Fiction mehr.

Der britische Regisseur Danny Boyle wandert zwischen Film-Genres hin und her wie andere zwischen Müsli-Sorten. Horror, Sci-Fi, Thriller, rührendes Drama, Musik-Komödie, Abenteuer – er hat alle Bereiche mit großartigen Filmen abgedeckt. Jetzt könnt ihr seinen zweiten und letzten Science-Fiction-Film bei Disney+ sehen: Sunshine.

Sunshine bei Disney+ ist für Sci-Fi-Fans Pflicht: Deshalb hat Danny Boyle seinem besten Genre den Rücken gekehrt

Mit 28 Days Later erfand Danny Boyle Anfang der 00er Jahre das Zombie-Genre neu und mit Sunshine lieferte er 2007 einen der besten Weltraum-Thriller überhaupt. Für Sci-Fi-Fans macht ihn das zu einer Regie-Legende. Sunshine schafft es, dem klaustrophobischen Raumschiff-Horror etwas Neues hinzuzufügen. Doch das hatte einen Preis.

Darum geht es in Sunshine bei Disney+: Im Jahr 2057 stirbt die Sonne. Eine Crew wird in den Weltraum geschickt, um sie neu zu entfachen und die Erde vor dem Kälte-Tod zu bewahren. Bereits zuvor war eine Mission losgeschickt worden, doch das Raumschiff Ikarus verschwand spurlos. Jetzt liegt die Rettung der Welt auf den Schultern der Astronaut:innen von Ikarus II.

20th Century Studios/Disney+ Sunshine: Die Crew der Ikarus II

In unserem Ranking der besten Sci-Fi-Filme seit 2000 belegt Danny Boyle mit 28 Days Later und Sunshine Platz 8 und Platz 26. Er ist damit einer der wenigen Regisseure, die gleich zwei Einträge in der Liste bekamen. Nach Sunshine machte er allerdings Schluss mit dem Genre. Es sei schlicht zu auslaugend, eine große Sci-Fi-Produktion zu stemmen.



Wer das Ganze wie Danny Boyle angeht, darf sich allerdings nicht wundern. Er ließ den Cast monatelang zusammenleben, damit sie sich wie eine echte Raumschiff-Crew fühlen. Das ganze Team bekam Seminare bei einem Physik-Professor, und Boyle schrieb mit seinem Kollegen Alex Garland 35 Drehbuch-Entwürfe. Nicht zuletzt sind Dreharbeiten in künstlicher Schwerelosigkeit eine andere Nummer als auf dem Boden. Das laugt aus.

Für Danny Boyle war es aber vor allem eine „spirituelle Erschöpfung“, wie er dem Guardian 2007 berichtete – und Schuld sei das Genre:

Es gibt einen Grund, warum viele Regisseure nur einen einzigen Sci-Fi-Film machen. Weil du dich komplett erschöpfst, und zwar spirituell. Ich bin spiritueller geworden bei der Arbeit an dem Film – du musst aufgeschlossen sein.

Während laut Danny Boyle andere Weltraum-Horror-Filme wie Event Horizon und Alien im All nach der Hölle suchen würden, hätte er nach dem Himmel Ausschau gehalten. Das unterscheidet sein bildgewaltiges, Licht- und Flammen-getränktes Epos von den anderen Genre-Einträgen.

Sunshine gibt es ab sofort bei Disney+ im Abo zu streamen *. Disney+ ist derzeit der einzige Dienst, bei dem ihr den Sci-Fi-Film in der Flatrate schauen könnt.

Noch mehr Sci-Fi- und Streaming-Tipps gibt's im Moviepilot-Podcast: Die 15 besten September-Starts

Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.