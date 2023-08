Sci-Fi-Rückkehr nach 8 Jahren: Neues Tribute von Panem-Video sieht aus wie eine Einladung ins böse Hogwarts

Die nächsten Hunger Games laden uns ein, bei Mitgliedern der Kapitol-Akademie über die Schulter zu schauen, um das Sci-Fi-Blutvergießen richtig zu erlernen.

Der Kinostart der Hunger Games-Vorgeschichte Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes am 16. November 2023 ist nur noch drei Monate entfernt. Und so gewährt das Sci-Fi-Prequel nach dem ersten Trailer nun weitere Einblicke in die filmischen Machenschaften von Jennifer Lawrences Nachfolger:innen.

Willkommen im bösen Hogwarts: Das unheimliche Sci-Fi-Institut der Tribute von Panem stellt sich vor

Alles Wichtige zum Hunger Games-Prequel haben wir an anderer Stelle schon ausführlicher für euch zusammengefasst. Was ihr vor allem zur großen Science-Fiction-Rückkehr 8 Jahre nach Mockingjay 2 wissen solltet, ist, dass diesmal die 10. Hungerspiele im Zentrum stehen. 64 Jahre vor Katniss Everdeens erstem Arena-Besuch steckt die Bestrafungs-Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhe und der Kapitol-Student Coriolanus Snow (Tom Blyth) soll die Distrikt 12-Tributin Lucy Gray (Rachel Zegler) als Mentor durch die tödlichen Spiele lotsen.



Neues Tribute von Panem-Video stellt euch die Gegenseite vor:

Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - Teaser The Academy (English) HD

Während die Hunger Games-Filme mit Jennifer Lawrence sich klar auf die Seite der in den Tod geschickten Tribute stellten und in den vier Teilen nur wenige Einblicke hinter die Kulissen der Spiele-Veranstalter gaben, blickt The Ballad of Songbirds & Snakes in seiner Erzählung auch auf die Gegenseite: An der sogenannten Academy werden die Hungerspiele geplant und aus der Schülerschaft passende Mentor:innen ausgewählt. Was im Panem-Video wie die Vorstellung eines bösen Hogwarts wirkt. Nur dass die Studenten dieser Schule nicht das Zaubern, sondern das Töten erlernen.

Diese neue Hunger Games-Besetzung solltet ihr für das Sci-Fi-Prequel kennen

Dabei stellen sich in dem kurzen Panem-Propaganda-Film die wichtigsten 4 Figuren aus dem Kapitol vor. Sie gilt es beim Hunger Game-Prequel im Auge zu behalten:

Casca Highbottom (Peter Dinklage) ist der Direktor der Akademie und Erfinder der Hungerspiele

(Peter Dinklage) ist der Direktor der Akademie und Erfinder der Hungerspiele Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis) wacht als Haupt-Spielleiterin über den Ablauf des Teenie-Gemetzels

(Viola Davis) wacht als Haupt-Spielleiterin über den Ablauf des Teenie-Gemetzels Sejanus Plinth (Josh Andrés Rivera) bekommt als Student der Akademie Mentoren-Pflichten übertragen, stammt aus reichem Hause und ist Coriolanus' bester Freund

(Josh Andrés Rivera) bekommt als Student der Akademie Mentoren-Pflichten übertragen, stammt aus reichem Hause und ist Coriolanus' bester Freund Coriolanus Snow (Tom Blyth) studiert ebenfalls an der Akademie und nutzt jede Gelegenheit zum Aufstieg (um später Panems Präsident zu werden)

Mentale Stärke, moralische Rechtschaffenheit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit und noble Geburt werden als Auswahl-Kriterien der Akademie angeführt, um Hungerspiel-Mentor:in zu werden und auf diesem Weg nachfolgende Generationen zu beeinflussen. Mit unserem Hintergrundwissen zum unterdrückerischen Staats Panem, verstehen wir diese "Werte" aber natürlich als Drohung für die zuverlässig in den Tod geschickten Tribute.

Wie schon die vier vorigen Hunger Games-Filme basiert auch The Ballad of Songbirds and Snakes wieder auf einer Buchvorlage * von Suzanne Collins.

Podcast für Serien-Fans: 15 Sci-Fi-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken. Im Podcast nehmen wir 15 Neuheiten, die noch dieses Jahr starten, genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.