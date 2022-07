Neues Superman-Gerücht: Die Henry Cavill-Rückkehr ist plötzlich so nah wie nie

Vor fast 10 Jahren haben wir Henry Cavill in Man of Steel zum ersten Mal als Superman erlebt. Ein neues Gerücht teast jetzt, dass DC-Fans schon sehr bald Neuigkeiten zur Rückkehr des Stars bekommen.

In letzter Zeit sah es immer mehr so aus, als müssten DC-Fans vergeblich auf eine Superman-Rückkehr von Henry Cavill warten. Spätestens der kommende The Flash-Film soll der Sargnagel für den Superhelden des Stars sein. Jetzt gibt es aber plötzlich wieder Hoffnung für positive Superman-Nachrichten von Cavill selbst.

Gerücht teast Superman-Überraschung von Henry Cavill auf der San Diego Comic-Con

Offiziell bestätigt ist noch nichts, aber Deadline hat in einem Bericht über alle zu erwartenden Inhalte der heute startenden San Diego Comic-Con eine DC-Bombe platzen lassen.

So schreibt das vertrauenswürdige Branchenmagazin nur, dass es hinter den Kulissen Wirbel um einen Überraschungsauftritt von Cavill gibt, der mehr von seinem Superman ankündigen soll. Genauere Infos gibt es nicht.

Bestätigt sind offiziell nur DC-Panels zu Black Adam und Shazam 2: Fury of the Gods, wobei nicht klar ist, ob Cavills Superman womöglich in einem der Projekte auftauchen könnte oder etwas komplett Neues angekündigt wird.

Auch wenn sich Warner zuletzt nicht mehr zu Henry Cavills Superman-Zukunft bei DC geäußert hat, sprach der Star immer noch enthusiastisch über seine Rolle. In einem Interview verriet er letztes Jahr zum Beispiel Pläne für die unvollendete Superman-Geschichte aus dem Zack Snyder-Universum, die Cavill gerne realisiert hätte. Vielleicht kommt es jetzt ja doch noch dazu...

