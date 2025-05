Sci-Fi-Serie erobert Netflix-Charts: Perfekt für Fans von The Last of Us & The Walking Dead

Seit dem 30. April streamt bei Netflix eine Science-Fiction-Serie mit einer Endzeitvision à la The Walking Dead und The Last of Us. In den Charts steht sie schon auf Platz 3.

Wer die Zeit zwischen neuen Folgen von The Last of Us überbrücken will oder wem die Spin-offs von The Walking Dead nicht genügen, könnte bei Netflix die nötige Dosis Endzeit-Abenteuer bekommen. Dort streamt seit dem 30. April die Science-Fiction-Serie Eternauta aus Argentinien. Und bereits nach einem Tag hat sie einige Hochkaräter in den Netflix-Charts hinter sich gelassen.

Eternauta steht schon auf Platz 3 der Netflix-Charts

Zum Zeitpunkt dieses Artikels sehen die Netflix-Charts bei den Serien folgendermaßen aus:

Die finale Staffel der Serienkiller-Geschichte You thront (noch) über allem. Auffällig ist aber auch, wie schnell die Western-Serie Ransom Canyon nach ihrem Start am 17. April in den Starts abgestürzt ist. Ähnliches gilt für die Science-Fiction-Serie Black Mirror und die Krankenhausserie Pulse, beides Netflix-Originale und April-Starts, die hinter Adolescence rangieren, einer Serie, die am 13. März an den Start gegangen ist. Ob Eternauta sich länger durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

The Last of Us mit Aliens? Darum geht's in der Science-Fiction-Serie Eternauta

Die Geschichte von Eternauta spielt in Buenos Aires, wo plötzlich ein tödlicher Schneefall einsetzt. Jeder, der mit den gefährlichen Schneeflocken in Kontakt kommt, stirbt augenblicklich. Während bereits unzählige Menschen ihr Leben verlieren, kämpfen sich Juan Salvo (Ricardo Darín aus Argentinien, 1985 - Nie wieder) und eine kleine Gruppe Überlebender durch die verwüstete Stadt. Doch schon bald stoßen sie auf eine erschütternde Wahrheit: Der Schnee ist Teil eines groß angelegten Angriffs – ausgelöst von einer außerirdischen Macht, die die Menschheit vernichten will. Und der Schnee war nur der Anfang. Schon bald sehen sich Juan und seine Mitstreiter weiteren Schrecken gegenüber: furchterregende Kreaturen, gesteuert von einer unsichtbaren, feindlichen Macht.

Die Netflix-Serie basiert auf dem gleichnamigen dystopischen Comic von Autor Héctor Germán Oesterheld und Zeichner Francisco Solano López, der zwischen 1957 und 1959 erschien. Was es mit der tragischen Hintergrundgeschichte von Oesterheld und Eternauta auf sich hat, erklärt der verlinkte Artikel.

Mehr Serientipps im Podcast: Die 15 besten Starts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.