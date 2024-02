Sci-Fi-Überraschung: Martin Scorsese hat die kürzeste Alien-Invasion aller Zeiten gedreht (nach 97 Sekunden ist Schluss)

Nach dem Erfolg von Killers of the Flower Moon wagt sich Martin Scorsese zum ersten Mal in seiner Karriere ins Sci-Fi-Genre. Herausgekommen ist eine Alien-Invasion, die vorbei ist, bevor sie so richtig angefangen hat.

Martin Scorsese ist einer der größten Regisseure unserer Zeit. Das bedeutet jedoch nicht, dass er nur 3,5-Stunden-Epen wie Killers of the Flower Moon ins Kino bringt. Im Gegenteil: Von Musikvideos bis hin zu Cameos in den TikTok-Videos seiner Tochter Francesca umfasst sein Schaffen inzwischen diverse Formen der Bewegtbildkunst.

Auch Werbespots finden sich in seiner Filmografie wieder. Berüchtigt ist etwa die 16-minütige Hotel-Werbung The Audition, für die Scorsese 2015 ein Budget von 70 (!) Millionen US-Dollar erhalten hat. Nun hat er einen weiteren Werbespot gedreht, der mit den Motiven des klassischen und modernen Science-Fiction-Kinos arbeitet.

Martin Scorsese wagt sich für neuen Werbespot ins Sci-Fi-Terrain, doch niemand interessiert sich für die Aliens

Der neueste Werbespot in Scorseses Schaffen trägt den Titel Hello Down There und ist für ein US-amerikanisches Unternehmen entstanden, das vor allem für seine Website-Baukästen bekannt ist. In dem 97-sekündigen Video stellt sich Scorsese als Regisseur eine Alien-Invasion vor, die trostloser kaum sein könnte.

Der Grund: Die Menschen kriegen nichts von den fliegenden Untertassen mit, weil sie auf ihre Smartphones, Tablets und Laptops starren. Die Außerirdischen müssen kreativ werden, um die Aufmerksamkeit der Erdenbürger:innen zu erlangen. Zum Glück gibt es da ein Tool, mit dem eine Botschaft auf alle Bildschirme gesendet werden kann.

Hier könnt ihr euch den Werbespot von Scorsese anschauen:

Scorsese wäre nicht Scorsese, wenn er bei einer neuen Regiearbeit nicht auch über die Geschichte des Kinos nachdenken würde. So schmuggelt er ein paar Bilder aus dem japanischen Sci-Fi-Klassiker Die Außerirdischen erscheinen in Tokio in den Spot, als würde er uns direkt die nächste Sehempfehlung mit auf den Weg geben.

Darüber hinaus wurde ein weiteres Video veröffentlicht, das Scorsese und seine Tochter bei der Planung des Projekts zeigt. Es handelt sich allerdings um kein echtes Making-of, sondern einen weiteren Teil der Werbekampagne, die ganz auf die Persönlichkeit des Filmemachers und die Dynamik mit seiner Tochter ausgerichtet ist.

Hello Down There wurde für eine Veröffentlichung beim Super Bowl produziert, der am 12. Februar 2024 stattfindet. Nicht nur Firmen nehmen sich das Sport-Event jedes Jahr zum Anlass, um mit aufwendigen Werbespots auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Auch einige Studios sind dieses Jahr wieder vertreten und geben uns einen Blick auf die größten Blockbuster des Jahres. Erwartet wird u.a. ein Trailer von Deadpool 3.

Nach dem kurzen Sci-Fi-Werbe-Abstecher: Welchen Film dreht Martin Scorsese als Nächstes?

Ob Scorsese jemals noch einen Science-Fiction-Film ins Kino bringt, ist fraglich. Seine aktuellen Interessen liegen eher in Vergangenheit und Gegenwart. Nach Killers of the Flower Moon könnte er sich für The Wager, der Verfilmung eines Schiffsunglücks, erneut mit Leonardo DiCaprio zusammenschließen. Vorerst widmet er sich aber dem Leben Jesu, dessen Geschichte er schon 1988 in Die letzte Versuchung Christi erforschte.