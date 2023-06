Seit 4 Filmen spricht niemand über das düsterste Transformers-Geheimnis – obwohl es so offensichtlich ist

Was ist eigentlich aus dem von Shia LaBeouf verkörperten Sam Witwicky in den Transformers-Filmen geworden? Die Sci-Fi-Reihe liefert eine extrem düstere Antwort.

Als 2007 der erste Transformers-Film in die Kinos kam, konnte eine Figur eindeutig als Protagonist ausgemacht werden: Sam Witwicky. Beim Kauf seines ersten Autos muss der von Shia LaBeouf gespielte Junge feststellen, dass es sich um einen riesigen Alien-Roboter handelt. LaBeouf kehrte danach für zwei weitere Filme zurück.

Shia LaBeouf in der Transformers-Reihe: Teil 5 verrät, was aus Sam Witwicky geworden ist

Sowohl in Transformers 2: Die Rache als auch in Transformers 3: Dark Side of the Moon führt LaBeouf den Kampf zwischen Autobots und Decepticons an. Was danach aus seiner Figur geworden ist, wissen wir nicht. Doch Moment! In einer unscheinbaren Szene in Transformers 5: The Last Knight gibt es einen Hinweis.

Im fünften Transformers-Film erzählt Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) der Oxford-Professorin Vivian Wembley (Laura Haddock), dass sie die letzte lebende Nachfahrin der Witwicky-Linie ist, die direkt von Merlin (Stanley Tucci) abstammt. Als Beweis kramt er einen Stammbaum hervor, der die Geschichte der Witwickys aufschlüsselt.

Shia LaBeouf in Transformers 3: Dark Side of the Moon Paramount

Sam ist in der Transformers-Reihe offenbar tot

Am Ende sehen wir ein Bild von Sam Witwicky, das unkommentiert stehen gelassen wird. Doch wenn wir uns Burtons Worte nochmal genau anschauen, verbirgt sich zwischen den Zeilen eine extrem düstere Enthüllung: Sam Witwicky ist tot. Ansonsten wäre Vivian nicht die letzte lebende Nachfahrin von Merlin und der Witwicky-Familie.

Es ist fast schon bewundernswert, mit welcher Beiläufigkeit Transformers 5 diese Information vermittelt, während andere Filmreihen alles daran setzen, um jedes noch so kleine Kanonereignis im Detail aufzuschlüsseln. Seit vier Filmen taucht Sam Witwicky nicht mehr auf und das ist der einzige Moment, der sein Schicksal klärt.

