Seit 7 Monaten warten wir auf den vielleicht besten Film des Jahres: Jetzt läuft er endlich im Kino und wird euch emotional zerstören

Anfang des Jahres feierte der wundervolle Past Lives in Sundance seine Premiere. Jetzt könnt ihr euch den von der Kritik gefeierten Film endlich im Kino anschauen.

Einer der besten Filme 2023 stand bereits im Januar fest: Past Lives – In einem anderen Leben. Auf dem Sundance Film Festival wurde der Film erstmals einem Publikum gezeigt. Die Reaktionen waren euphorisch. Einen Monat später, im Februar, eroberte das eindrucksvolle Regiedebüt der Dramatikerin Celine Song die Berlinale.

Nachdem Past Lives in den vergangenen Monaten auf zahlreichen Festivals zu sehen war, kommt das gefeierte Liebesdrama jetzt endlich in die deutschen Kinos. Wenn ihr nach Barbenheimer auf der Suche nach dem nächsten Must-See-Film seid, dann solltet ihr euch unbedingt den wundervollen Past Lives anschauen.

Einer der besten Filme des Jahres: Past Lives erzählt eine herzzerreißende Geschichte

Die Geschichte von Past Lives dreht sich um Nora (Greta Lee), deren Familie aus Südkorea ausgewandert ist, als sie noch ein Kind war. In Toronto hat sie eine neue Heimat gefunden, ehe sie es als erwachsene Frau nach New York gezogen ist. Zurücklassen musste sie dafür ihren Kindheitsfreund Hae Sung (Teo Yoo).

Hier könnt ihr den Trailer zu Past Lives schauen:

Past Lives - Trailer (Deutsch) HD

Inzwischen hat sich Nora ihr eigenes Leben aufgebaut und geheiratet. Gemeinsam mit ihrem Mann Arthur (John Magaro) lebt sie in einer beschaulichen Wohnung in New York. Als sie über Hae Sungs Facebook-Profil stolpert, kehren viele Erinnerungen an ihre Vergangenheit zurück und stellen ihr Leben auf den Kopf.

Bereits in der ersten Szene führt Celine Song die drei zentralen Figuren ihres Films zusammen, lässt uns jedoch im Unklaren, in welchem Verhältnis sie genau zueinander stehen. Danach tauchen wir in drei großen Kapiteln in Noras Geschichte ein und lernen sie an verschiedenen Punkten in ihrem Leben kennen.

Jetzt im Kino: Past Lives bringt uns ganz dicht an die Gefühlswelten seiner Figuren heran

Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlen, begegnen sich in großen Zeitabständen und denken über ihre gegenseitigen Gefühle nach: Ein bisschen erinnert dieses episodische Erzählen an die Before-Trilogie von Richard Linklater. Past Lives verbeugt sich aber noch vor ganz anderen Werken aus der Filmgeschichte.

Als ich den Film Anfang des Jahres auf der Berlinale gesehen habe, musste ich an eine Mischung aus Schlaflos in Seattle und David Leans Begegnungen denken. Song setzt den Film dermaßen feinfühlig in Szene, dass es am Ende keine falschen und richtigen Entscheidungen mehr gibt, die die Figuren treffen können.

Past Lives läuft seit dem 17. August 2023 in den deutschen Kinos. Ausgehend von ersten Prognosen könnte der Film bei der bevorstehenden Award-Season eine wichtige Rolle spielen und sogar für den ein oder anderen Oscar nominiert werden.

