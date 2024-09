Selten hat ein Netflix-Film so gute Bewertungen: Jetzt könnt ihr den Action-Thriller über die Ein-Mann-Armee streamen

Im Netflix-Abo streamt ab jetzt ein Action-Thriller von Genre-Talent Jeremy Saulnier, in dem ein Ex-Marine gegen korrupte Cops in den Kampf zieht. Kritiken feiern den Film als Highlight.

Nach heftigen Action-Thrillern wie Blue Ruin und Green Room meldet sich Regisseur Jeremy Saulnier ab heute bei Netflix zurück. Rebel Ridge klingt nach perfekter Genre-Kost für Fans des Filmemachers, denn in der Story des Films tritt eine Ein-Mann-Armee den Kampf gegen ein Polizeirevier voller korrupter Cops an. Bei Rotten Tomatoes kommt Rebel Ridge jetzt schon auf einen starken Schnitt.

Neue Action bei Netflix: Darum geht es in Rebel Ridge

In der Story des Films will der Ex-Marine Terry (Aaron Pierre) in einer US-Kleinstadt seinen zu Unrecht inhaftierten Cousin aus dem Gefängnis holen. Die örtlichen Cops (unter anderem Don Johnson und Emory Cohen) sind aber so korrupt, dass sie die Kaution der Hauptfigur einbehalten und den Cousin weiterhin nicht frei lassen. Die Situation zwischen Terry und den Polizisten eskaliert mehr und mehr.

Rebel Ridge wird von Kritiken als Netflix-Highlight gefeiert

Bei dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes kommt der neue Jeremy Saulnier-Film gerade auf einen richtig starken Schnitt von 98 Prozent. In ihrer Kritik für die New York Times schreibt Amy Nicholson zum Beispiel:

Unser Puls wird durch die Musik, ein unerbittliches Dröhnen und Trommeln sowie die wirklich sensationelle Kameraführung von David Gallego erhöht, der sich wie unser Hauptdarsteller mit maßvoller Intelligenz bewegt und jeden Spiegel in Sichtweite taktisch nutzt. Sich innerhalb der Grenzen der Realität zu bewegen, führt zu einer verdammt guten Verfolgungsjagd bei langsamer Geschwindigkeit. Diejenigen, die sich nach auffälligerem, kugelspritzendem Hintern-Treten sehnen, müssen auf eine Gonzo-Fortsetzung hoffen.

