Serienkiller-Thriller bei Amazon Prime: Streamt die völlig unterschätzte Fortsetzung eines absoluten Meisterwerks

Manche Filmlegenden strahlen so hell, dass Nachfolger einfach in ihrem Schatten stehen. Zumindest, bis wir einen Scheinwerfer auf sie richten. Heute gilt das für einen Thriller auf Amazon Prime.

Er ist kultiviert, schätzt einen guten Chianti und wickelt als Freizeitspaß Detectives um den kleinen Finger. Wir fürchten ihn, sind fasziniert von ihm und wünschen seinen Gegenspieler:innen alles Glück der Welt: Hannibal Lecter. Doch neben seiner ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit Clarice Starling gibt es eine ganz andere „Partnerschaft“, die ebenso genial und verstörend ist, aber oft vergessen wird.

Roter Drache, den es aktuell im Streaming-Abo bei Amazon Prime zu sehen gibt, ist eine Parade an Schauspiellegenden und wartet mit einer ebenso verdrehten wie erschreckenden Geschichte auf. Trotzdem wird der zeitliche Nachfolger des oscar-prämierten Das Schweigen der Lämmer nicht genug wertgeschätzt. Zeit, das zu ändern.

Roter Drache bei Amazon Prime setzt Edward Norton auf die Spur eines grausamen Serienkillers

Roter Drache setzt die Filmreihe der Thomas Harris-Verfilmungen rund um Hannibal Lecter fort. Innerhalb des Thriller-Universums dreht er aber die Uhr zurück bis zu einer Zeit vor Clarice Starling. Einer Zeit, in der die sogenannte Zahnfee Baltimore in Angst und Schrecken versetzte.

Will Graham (Edward Norton) steckt fest. Seine Ermittlungen laufen ins Leere, während ein Wahnsinniger bereits zwei ganze Familien brutal ermordet und verstümmelt hat. Seine Visitenkarte: Er greift bei Vollmond an, zertrümmert die Spiegel im Haus und nutzt deren Scherben für sein grauenhaftes Werk. Außerdem hinterlässt er Bissspuren auf den Opfern – daher sein Presse-Name: Zahnfee.

Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, tut sich Will widerwillig mit seinem größten Feind und vielleicht berühmtesten gefangenen Mörder zusammen: Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) persönlich. Was Will dabei ahnen sollte, aber zunächst nicht begreift: Lecter spielt ein doppeltes Spiel mit ihm. Und so steckt Will bald in einer Zwickmühle zwischen zwei Killern, die er irgendwie aufhalten muss.



Roter Drache ist so packend wie sein Thriller-Vorgänger und bietet den besseren Killer

Roter Drache kann keinen Oscar vorweisen und ist nicht ins kollektive kulturelle Gedächtnis eingebrannt wie Das Schweigen der Lämmer. Aber er steht seinem Vorgänger praktisch in nichts nach. Edward Norton als stoischer Ermittler ist ein angenehmer Gegenpol zu Lecter. Und darüber hinaus bietet das Prequel neben dem guten Hannibal einfach den besseren Serienkiller.

Wir als Publikum verbringen eine ganze Menge Zeit mit unserer Zahnfee. Wir folgen seinen unmenschlichsten Taten, aber auch seinem Alltag, wenn er eigentlich ein ganz normaler Kerl ist. Die Kluft zwischen seinen zwei Identitäten wird dabei nur umso erschreckender, die Spannung steigt höher.

Ab und zu mag man sich dabei ertappen, Mitleid für diesen Mörder zu empfinden und zuckt darüber selbst zusammen. Roter Drache fühlt sich persönlich und intim an, aber nicht wegen unserer Nähe zu einer aufgeschlossenen Ermittlerin wie Clarice, sondern zum Mörder selbst. Das macht Gänsehaut auf beste Art.

Braucht jemand noch ein bisschen mehr Motivation? Vielleicht können die wundervoll eingefangenen, ikonischen Bilder des Films dabei helfen. Oder die restliche Besetzung: Da erwarten uns schließlich neben dem Duo Infernale aus Hopkins und Norton auch noch ein Harvey Keitel, Philip Seymour Hoffman, Ralph Fiennes und eine wundervolle Emily Watson.

So, und jetzt los. Killer gucken, gruseln, mitfiebern, vielleicht ein Chianti dazu? Zu streamen gibt es Roter Drache aktuell im Abo bei Amazon Prime.



