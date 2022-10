Serienmörder im Krankenhaus: Mit dieser unfassbaren Geschichte will Netflix den Oscar gewinnen

Bereits in wenigen Tagen startet eine der großen Oscar-Hoffnungen von Netflix. Mit The Good Nurse könnte sich der Streaming-Dienst in den Schauspielkategorien durchsetzen.

True-Crime-Geschichten gibt es gerade nicht zu wenige bei Netflix. Mit Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und The Watcher befinden sich aktuell gleich zwei Serien in der Top 10 des Streaming-Diensts, die auf wahren Begebenheiten basieren. Nächste Woche gesellt sich ein vielversprechender Film dazu. Das Thriller-Drama The Good Nurse basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Charles Graeber und erzählt die Geschichte von Charles Cullen, der als Krankenpfleger mehrere unschuldige Menschen umgebracht hat. Gespielt wird der Serienmörder von Eddie Redmayne. Ihm gegenüber tritt Jessica Chastain als Amy Loughren. Inszeniert wurde The Good Nurse von Tobias Lindholm, der zuletzt das Kriegsdrama A War ins Kino brachte und darüber hinaus am Drehbuch des gefeierten Der Rausch beteiligt war. Jetzt bringt er für Netflix einen potentiellen Oscar-Kandidaten in Stellung. Seine Premiere feierte der Film beim Toronto International Film Festival. The Good Nurse scheint es bei den Oscars vor allem auf die Schauspielkategorien abgesehen zu haben. Chastain und Redmayne sind zwei gerne gesehene Gäste im Kreis der Academy. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie für ihre jeweiligen Darbietungen in The Good Nurse nominiert und vielleicht auch ausgezeichnet werden. The Good Nurse startet am 26. Oktober 2022 bei Netflix.