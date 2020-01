Sex Education auf Netflix: Das sind die Neuen in der Besetzung von Staffel 2

Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

Die Netflix-Serie Sex Education lebt von ihren witzigen und charmanten Figuren. In der 2. Staffel könnt ihr euch auf 3 neue Charaktere freuen, die euer Herz erobern. Wir stellen sie euch vor.

Otis Milburn und seine Freunde sind zurück auf Netflix, um euch in der 2. Staffel von Sex Education erneut die Sexualität junger Menschen mit schrägem Humor, Herz und Verstand näher zu bringen. In Staffel 2 des Überraschungs-Hits von Netflix wird die Riege an liebenswerten Moordale-Charakteren um 3 neue Figuren bereichert.

Wer in Staffel 2 von Sex Education neu zur Besetzung hinzugekommen ist und wo ihr die Darsteller noch zu sehen bekommt, haben wir euch hier zusammengefasst.

Neu in Sex Education Staffel 2: Rahim - Sami Outalbali

Der wichtigste Neuzugang in der 2. Staffel von Sex Education ist der französische Schüler Rahim, der kürzlich an die Moordale Secondary gewechselt ist. Der enigmatische und wortkarge Junge hat ein Auge auf Eric geworfen, der die plötzliche Zuneigung nicht gleich deuten kann. Doch Rahims ehrlicher und liebenswürdiger Art kann selbst Eric nicht widerstehen.

Der Franzose Sami Outalbali ist für Netflix-Fans kein Fremder. Erst kürzlich war er in 3 Episoden der Horrorserie Sterbliche in der Rolle Reda zu sehen.

Neu in Sex Education Staffel 2: Viv - Chinenye Ezeudu

Ein weiterer Neuzugang ist die Schülerin Viv. Sie ist überaus intelligent und konzentriert sich vollkommen auf ihre akademische Ausbildung. In Staffel 2 wird sie zur Nachhilfelehrerin von Sportler Jackson (Kedar Williams-Stirling).

Denn seit dieser nicht mehr im Schwimmteam ist, drücken die Lehrer bei seinen schlechten Noten kein Auge mehr zu. Glücklicherweise kann Jackson Viv auch etwas Nachhilfe geben. Denn mit menschlichen Beziehungen hat sie so ihre Probleme.

Für Chinenye Ezeudu ist der Auftritt in Sex Education die erste Serienrolle. Ihr nächstes Engagement steht aber bereits in den Startlöchern. Ab 30. Januar 2020 ist sie ebenfalls in der Netflix-Serie Ich schweige für dich zu sehen.

Neu in Sex Education Staffel 2: Isaac - George Robinson

Isaac ist ein querschnittgelähmter junger Mann, der in der gleichen Wohnwagensiedlung lebt wie Maeve (Emma Mackey). Sie kann ihn anfangs überhaupt nicht ausstehen, denn sie erwischt ihn beim Diebstahl. Doch im Laufe der 2. Staffel lernen sich Isaac und Maeve näher kennen und werden zu Freunden. George Robinson gibt in Sex Education 2 sein Schauspiel-Debüt.

Die 8 Episoden der 2. Staffel von Sex Education sind seit dem 17. Januar 2020 auf Netflix verfügbar.

Wer ist euer Lieblingscharakter in Sex Education?