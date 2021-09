Shang-Chi bereitet den nächsten großen MCU-Schurken vor: Die Abspannszenen erklärt

Der neue Marvel-Blockbuster Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bietet zwei Abspannszenen und kündigt am Ende einen großen neuen Schurken für das Marvel Cinematic Universe an. Wir erklären, was dahinter stecken könnte.

Achtung, Spoiler zu Shang-Chi: Nach zwei enttäuschenden Abspannszenen in The Falcon and the Winter Soldier und Black Widow bringt uns das neue Marvel-Spektakel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings endlich wieder eine richtig gute Bonus-Szene, die spannende Hinweise auf kommende Projekte und zukünftige Ereignisse des MCU liefert.

Eine der zwei (!) Post-Credit-Szenen am Ende von Shang-Chi überrascht mit Verbindungen zu She-Hulk, The Marvels und mehr. Darüberhinaus werden die Weichen für einen neuen kosmischen Schurken im MCU gestellt. Welcher das sein könnte? Ein paar Theorien haben wir für euch auch schon parat.

Das Ende von Shang-Chi: Das passiert in den zwei Abspannszenen des Marvel-Blockbusters

Shang-Chi endet erst mit einer Mid-Credit-Szene während des Abspanns und bietet dann noch eine Szene nach dem Abspann. Bevor wir uns auf die rätselhafte Bonus-Szene stürzen, hier noch einmal kurz zusammengefasst, was in der selbsterklärenden Szene nach dem Abspann passiert:

Nach dem Tod von Xu Wenmu übernimmt seine Tochter Xialing die Leitung der kriminellen Organisation der Zehn Ringe. Eine finale Texteinblendung kündigt an, dass die Zehn Ringe im MCU erneut auftreten werden.

Die Mid-Credit-Szene deutet hingegen noch wichtigere Veränderungen für das MCU an und knüpft direkt an die finale Szene des Films an. Darin wurden Shang-Chi (Simu Liu) und Kathy (Awkwafina) während eines Treffens mit ihren Freunden von Wong (Benedict Wong) überrascht, der durch ein Portal erscheint und dringend mit den beiden sprechen muss.

Wong führt Shang-Chi und Kathy zu einer Hologramm-Konferenz mit zwei bekannten Avengers: Carol Danvers (Brie Larson) und Bruce Banner (Mark Ruffalo). Gemeinsam versuchen sie die Technologie hinter Shang-Chis zehn mächtigen Ringen zu verstehen.

Shang-Chi erklärt: 4 wichtige Erkenntnisse aus der Abspannszene

Captain Marvel trägt nach Endgame nun wieder lange Haare. Sie ist als nächstes in The Marvels zu sehen.

trägt nach Endgame nun wieder lange Haare. Sie ist als nächstes in The Marvels zu sehen. Bruce Banner ist nicht mehr Professor Hulk, sondern hat seine menschliche Form zurück. Er ist nächstes Jahr in She-Hulk zu sehen.

ist nicht mehr Professor Hulk, sondern hat seine menschliche Form zurück. Er ist nächstes Jahr in She-Hulk zu sehen. Die Technologie der zehn Ringe ist unbekannt . Ihre Existenz wird nicht mal in den uralten Archiven der Masters of the Mystic Arts erwähnt.

. Ihre Existenz wird nicht mal in den uralten Archiven der Masters of the Mystic Arts erwähnt. Die Ringe sind wesentlich älter als 1000 Jahre – solange waren sie im Besitz von Wenmu.

– solange waren sie im Besitz von Wenmu. Die Ringe senden ein Signal in die Galaxie hinaus.

Was wir aus dieser Szene lernen: Die zehn Ringe und somit auch Shang-Chi werden noch eine wichtige Rolle in der Zukunft des MCU spielen. Die Avengers wissen von seinen Fähigkeiten. Bei der nächsten Versammlung wird er sicherlich als neues Teammitglied auftreten.

Deutet Shang-Chi den nächsten großen Marvel-Schurken an?

Viel interessanter ist jedoch die Frage, wen oder was das Signal aus den Ringen auf den Plan rufen wird. Ist dies der Beginn eines neuen kosmischen Schurken im MCU? Wir haben einmal drei Möglichkeiten erklärt.



Theorie 1: Die Makluans bringen Weltraum-Drachen ins MCU

© Marvel Comics Die Makluans

Mit Blick auf die Marvel-Comics kommen zuerst die Makluans in den Sinn. Dies ist eine kosmische Rasse von Gestaltwandler-Drachen vom Planeten Kakaranthara aus der Andromeda Galaxie. In den Comics stammen die zehn Macht-Ringe von einem ihrer Raumschiffe.

Die Makluans kamen auf die Erde, um diese in menschlicher Gestalt zu infiltrieren. Der bekannteste Makluan ist der grüne und sprechende Drache Fin Fang Foom, der in den Comics mit dem Mandarin in Verbindung steht. Sollten die Makluans nicht ins MCU kommen, haben wir mit dem Great Protector zumindest jetzt schon einen Drachen-Ersatz bekommen.

Theorie 2: Die Celestials und die Deviants

© Marvel Studios Deviants in Eternals

Die Technologie der Ringe ist uralt und könnte in Verbindung mit den mehrere Millionen Jahre alten Celestials stehen. Damit würde Shang-Chi eine direkte Brücke zum nächsten Marvel-Blockbuster Eternals schlagen. Darin erscheinen die von den Celestials erschaffenen Deviants auf der Erde. Wurden sie vielleicht von dem Signal au den Ringen angelockt?

Theorie 3: Kang der Eroberer und Technologie aus dem Multiversum

Mit der Marvel-Serie Loki hat sich das MCU für immer verändert und das Multiversum wurde erneut geschaffen. Da die Ring-Technologie komplett unbekannt ist, könnte sie auch aus einer anderen Realität stammen. Der zeitreisende Wissenschaftler Nathaniel Richards aus dem 32. Jahrhundert existiert in verschiedenen Multiversums-Varianten und wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen – unter anderem als Superschurke Kang der Eroberer.

© Marvel Comics / Marvel Studios Kang der Eroberer

In den Comics reiste Kang unter anderem ins alte Ägypten – ca. 3000 Jahre vor Christus – und herrschte dort mit fortschrittlicher Zukunfts-Technologie als Pharao Rama-Tut. Die zehn Ringe könnten ein Überbleibsel dieser Zeit sein und im Laufe der Jahrhunderte ihre Weg nach China gefunden haben, wo sie in Wenmus Besitz gelangten.

Das Signal könnte nun Kang erneut anlocken. Er wird als nächstes in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen sein.

