Sie lehnte einen Marvel-Blockbuster ab – und drehte dann den besten Horror-Film 2024

Horror-Regisseurin Coralie Fargeat wurde ein Marvel-Blockbuster mit weiblicher Hauptfigur angeboten. Stattdessen drehte sie ein Horror-Meisterwerk, dem jetzt fünf Oscars winken.

Den richtigen Riecher zu haben und Risiken einzugehen, sind zwei wertvolle Fähigkeiten erfolgreicher Filmemacher:innen. Und niemand war mit dieser Strategie im letzten Jahr erfolgreicher und mutiger als Regisseurin Coralie Fargeat.

Fargeat hörte nicht auf, an ihren Film The Substance zu glauben – selbst während erheblicher Finanzierungschwierigkeiten in der Corona-Pandemie, oder nachdem Universal die bildgewaltige Hollywood-Satire über Sexismus und Jugendwahn wie eine heiße Körperhorror-Kartoffel fallenließ.

The Substance-Regisseurin Coralie Fargeat lehnte Marvel-Blockbuster Black Widow ab

Kategorien bester Film, beste Regie und beste Hauptdarstellerin für Demi Moore , die mit der Hollywood-Groteske ihr großes Comeback feierte.

Variety

Marvel-Angebot, widmete Fargeat daraufhin ein ausführliches Porträt, in dem ganz nebenbei erwähnt wird, dass sie sogar das lukrative Black Widow mit Scarlett Johansson zu drehen, ablehnte. (Der Film wurde schließlich von ihrer Kollegin Cate Shortland gedreht.)

Der Mut der Filmemacherin zahlte sich glücklicherweise aus und The Substance wurde unter anderem mit fünf Oscar-Nominierungen bedacht. Etwa in den

Coralie Fargeat erinnert sich an den gewaltigen Widerstand ihrer brutalen Vision gegenüber, die sie offenbar für notwendiger als ein Marvel-Abenteuer hielt:

Ich habe während der Dreharbeiten zum Film und in der schwierigen Postproduktionsphase so daran festgehalten, als alle wollten, dass ich es weniger gewalttätig, weniger exzessiv, weniger blutig, weniger frontal mache. [...] Und ich wusste, dass es der Film, um der Story, die ich erzählten wollte, gerecht zu werden, alles zeigen muss damit die Leute es vor allem fühlen, ohne sich selbst an Intensität zu zensieren.

The Substance wurde zum besten Horrorfilm des Jahres 2024

Das ebenso ekelerregende wie unter die Haut gehende Ergebnis kann sich jedenfalls in all seiner Monstrosität sehen lassen. Die Moviepilot-Redaktion wählte The Substance sogar auf Platz 4 der besten Filme 2024, was ihn für uns defacto zum besten Horrortitel des letzten Jahres macht.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte (und sich traut!) findet den Film bei Mubi im Streaming-Abo. Auf Amazon, Apple TV und Co. ist die Substanz zudem als Leih- und Kauftitel zu haben.