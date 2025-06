Sie waren die Enkelkinder in Jurassic Park: Das machen die 2 Jungstars der 90er heute

Vor 32 Jahren machte sie der Dino-Blockbuster Jurassic Park zu Kinderstars, doch was wurde aus den Darsteller:innen der Hammond-Enkel Lex und Tim?

Während andere Kinder ihres Alters zur Schule gingen, spielten Ariana Richards und Joseph Mazzello eben mal in dem zu seiner Zeit erfolgreichsten Film aller Zeiten mit: Regie-Legende Steven Spielberg besetzte die beiden Jungdarsteller:innen nämlich in seinem Sci-Fi-Blockbuster Jurassic Park – und machte sie damit auf einen Schlag weltberühmt.

Als Lex und Tim Murphy, Enkel des Multimilliardärs John Hammond (Richard Attenborough), mussten sich Richards und Mazzello gegen aggressive Raptoren und einen monströsen T-Rex behaupten, womit sie in einigen der denkwürdigsten Filmszenen der 1990er zu sehen waren. Doch der Kinderstarruhm von einst ist längst verblasst. Was machen die beiden heute?



Lex-Darstellerin Ariana Richards tauschte Kino- gegen Malerleinwand

Ariana Richards stand bereits für Filme wie Im Land der Raketenwürmer und Jessica und das Rentier vor der Kamera, bevor sie schließlich als Zwölfjährige für Jurassic Park gecastet wurde. Für ihre Darstellung des Mädchens Lex Murphy wurde sie u. a. mit dem Young Artist Award als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. In der 1997er-Fortsetzung Vergessene Welt: Jurassic Park schlüpfte sie noch einmal für einen Kurzauftritt in die Rolle.

Statt ihre Schauspielkarriere weiterzuverfolgen, zog sie sich jedoch anschließend immer mehr aus Hollywood zurück, um sich einer ganz anderen künstlerischen Laufbahn zu widmen: Mittlerweile ist die 45-jährige Kalifornierin als professionelle Malerin tätig und präsentiert ihre Kunstwerke auf ihrer eigenen Webseite sowie auf ihrem Instagram-Kanal .

Richards' Mitwirkung bei Jurassic Park inspirierte sogar ihr erstes Wasserfarben-Gemälde, wie sie dem People Magazine 2013 erzählte:

Ich wollte die ganze Erfahrung [des Films] in meine Kunst einfließen lassen [und] habe ein Bild von meiner Wackelpudding-Szene gemalt.



Joseph Mazzello war vor 7 Jahren in einem weiteren Kino-Hit zu sehen

Im Gegensatz zu seiner Filmschwester blieb Tim-Darsteller Joseph Mazzello der Schauspielerei bis heute treu und kann ein paar echte Highlights zu seiner Filmografie zählen. Schon bevor er als Achtjähriger für Jurassic Park vor der Kamera stand, war er u. a. im Thriller Aus Mangel an Beweisen und im Abenteuerfilm Radio Flyer zu sehen.

Die Dreharbeiten zu der Dino-Action bezeichnete er später gegenüber People als "die großartigste Zeit in meinem Leben", die ihn darin bestärkte, seine Karriere weiter dem Film zu widmen. So machte er 2005 an der University of Southern California seinen Abschluss in Filmwissenschaft.

Weiterhin absolvierte er Auftritte in Filmen wie Am wilden Fluß, Simon Birch, The Social Network und der HBO-Kriegsserie The Pacific. Seine wohl größte Rolle seit Jurassic Park ergatterte Mazzello schließlich 2018, als er im Queen-Biopic Bohemian Rhapsody als Bassist John Deacon besetzt wurde.

Der Film wurde ebenfalls ein riesiger Erfolg im Kino und markierte einen zweiten Höhepunkt in seiner Karriere, wie er 2018 dem US-Nachrichtenportal Today verriet:



Was Jurassic Park für meine Kindheit war, ist Bohemian Rhapsody für mein Erwachsenenleben.



Zuletzt schauspielerisch im Einsatz war Mazzello 2023 in der Komödie Unexpected.

Wo gibt es Jurassic Park mit Ariana Richards und Joseph Mazzello im Stream?

Derzeit bietet kein Streaming-Dienst den Sci-Fi-Klassiker von Steven Spielberg in einer Flatrate an. Um Jurassic Park streamen zu können, müsst ihr aktuell auf Kauf bzw. Leihe bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV oder im Sky Store zurückgreifen.