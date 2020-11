Snyder-Cut von Justice League: Trailer überrascht mit völlig neuem Look

Nächstes Jahr erscheint Justice League im langersehnten Snyder-Cut. Zu dem DC-Ereignis ist jetzt ein neuer Trailer erschienen, der die Vorfreude nochmal kräftig anheizt.

Mit der kommenden Veröffentlichung des Snyder-Cuts steuert das DC-Filmuniversum auf einen neuen Höhepunkt zu. Die unveränderte Schnittfassung von Justice League, für die sich Fans jahrelang lautstark eingesetzt haben, wird von Regisseur Zack Snyder gerade fertiggestellt.

Nachdem ein erster Trailer bereits einen Eindruck vom Snyder-Cut vermittelte, gibt es jetzt Nachschub. Passend zum vierjährigen Jubiläum des Justice League-Kinostarts könnt ihr euch einen neuen Trailer zum größten DC-Ereignis 2021 anschauen. Der ist sehr ähnlich wie der erste, kommt dafür aber in Schwarz-Weiß daher und zeigt kleine Änderungen wie zum Beispiel einen anderen Look für Darkseid.

Der Snyder-Cut von Justice League wird ein neues Erlebnis

Wie stark sich die neue Version von der Justice League-Kinofassung unterscheidet, ist noch nicht ganz klar. Zack Snyder erzählte allerdings schon, dass damals nur rund ein Viertel seiner gedrehten Szenen verwendet wurden. Kameramann Fabian Wagner sprach sogar von nur ungefähr 10 Prozent an Snyder-Material in der Justice League-Kinofassung.

Schaut hier den leicht veränderten Schwarz-Weiß-Trailer zum Snyder-Cut!

Zack Snyder’s Justice League - Trailer 2 (English) HD

Die Arbeiten am Snyder-Cut finden vor allem durch die Postproduktion statt. Am wichtigsten ist es, dass der Regisseur das vorhandene Material durch Schnitt, Effekte und neue Musik von Komponist Junkie XL verknüpft.

Trotzdem soll Snyder von Warner auch nochmal rund 70 Millionen Dollar für Nachdrehs mit den wichtigsten Stars wie Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot & Co. bekommen haben.

In der ersten Jahreshälfte 2021 soll die neue Schnittfassung des DC-Blockbusters bei Warners Streamingdienst HBO Max erscheinen. Zuerst wird der Snyder-Cut als eine Art Mini-Serie in vier Teilen mit je einer Stunde Länge erscheinen. Danach will der Regisseur seine Vision auch noch als vierstündigen Mega-Film veröffentlichen.

Da HBO Max aktuell noch nicht in Deutschland verfügbar ist, wird der Snyder-Cut von Justice League bei uns auf andere Weise erscheinen. Genauere Infos zum deutschen Release von Zack Snyders ultimativer Vision gibt es zurzeit aber noch nicht.

Wie findet ihr den neuen Trailer zum Snyder-Cut?