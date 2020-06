Snyder-Cut-Vorschau: Erste epische Szene aus neuem Justice League enthüllt

Bevor der Snyder-Cut von Justice League 2021 veröffentlicht wird, heizt Zack Snyder die Vorfreude jetzt nochmal an. Der Regisseur hat den ersten Clip aus seiner Version des Films geteilt.

Irgendwann 2021 wird Zack Snyder's Justice League bei Warners Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Klar ist schon jetzt, dass sich DC-Fans auf eine völlig neue Seherfahrung des Blockbusters einstellen können, der kaum noch etwas mit der momentanen Kinofassung zu tun haben dürfte.

Bisher heizte Zack Snyder die Vorfreude auf seine Vision des Films regelmäßig selbst an, indem er diverse Bildschnipsel aus dem unveröffentlichten Snyder-Cut teilte. Jetzt gibt es aber endlich erste bewegte Bilder. Der Regisseur hat einen Clip aus seiner Justice League-Schnittfassung geteilt.

Schaut euch eine erste Szene aus dem Snyder-Cut von Justice League an

Auf Twitter teilte Zack Snyder soeben einen Clip aus Justice League, der mit einer düsteren, apokalyptischen Stimmung glänzt:

Zack Snyder’s Justice League - Sneak Peek (English) HD

In dem Clip ist Diana Prince aka Wonder Woman (Gal Gadot) zu sehen, die auf ein beunruhigendes Bild an der Wand in einer Art Höhle blickt. Aus dem Off ist Jesse Eisenbergs Stimme als Lex Luthor zu hören, der den Tod eines Gottes ausruft. Die atmosphärische Szene endet mit einem epischen Moment, der kurz den bereits zuvor auf einem ersten Bild enthüllten DC-Oberbösewicht Darkseid zeigt.

Der Snyder-Cut von Justice League wird ein ganz neuer Film

Nur rund ein Viertel soll die Justice League-Kinofassung von dem gezeigt haben, was Zack Snyder für den Blockbuster gefilmt hat. In seinem Snyder-Cut dürfte die Präsenz von Darkseid ebenso eine ganz andere Rolle einnehmen wie der Umgang mit Supermans Tod in Batman v Superman: Dawn of Justice und der zuvor angedeutete Tod von Robin im DCEU.

2021 wird der Snyder-Cut von Justice League beim Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Wann und wie die neue Version des DC-Blockbusters in Deutschland veröffentlicht wird, steht zurzeit noch nicht fest.

