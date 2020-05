Justice League: Größter DC-Bösewicht auf erstem Bild aus Snyder-Cut enthüllt

Der kommende Snyder-Cut von Justice League dürfte ein ganz neuer Film werden. Jetzt hat der Regisseur ein neues Bild geteilt, das den größten Bösewicht des DC-Universums zeigt.

Am 21.05.2020 ist für DC-Fans ein Traum wahr geworden. Nach Jahren bestätigte Warner Bros. doch noch offiziell, dass der legendäre Synder-Cut von Justice League 2021 beim Warner-Streamingdienst HBO Max veröffentlicht wird. Zwischen 20 und 30 Millionen Dollar soll Zack Snyder bekommen, um seine persönliche Vision des Superhelden-Blockbusters fertigzustellen.

Im Vergleich zur bisherigen Kinofassung von Justice League, der im Verlauf der Produktion stark verändert wurde, dürfen sich Fans dann praktisch auf einen ganz neuen Film freuen. Ein spannender Teil des kommenden Snyder-Cuts ist dann auch Bösewicht Darkseid, die bislang größte Bedrohung im DC-Filmuniversum.

Dass dieser im Snyder-Cut auftauchen wird, bestätigte Zack Snyder soeben mit einem neuen Bild des Bösewichts.

Schaut euch hier das Ankündigungsvideo zum Snyder-Cut von Justice League an

Zack Snyder's Justice League - Announcement Teaser (English) HD

Zack Snyder teilt Bild von Darkseid aus dem Snyder-Cut von Justice League

Auch wenn vor der Veröffentlichung von Justice League bereits die Rede davon war, dass Darkseid der große Bösewicht des Films sein wird, glänzte dieser in der veröffentlichten Version dann doch mit Abwesenheit. Sein Gehilfe Steppenwolf entpuppte sich schließlich als austauschbarer Antagonist, der den wenigsten wirklich lange in Erinnerung geblieben sein dürfte.

Dass Darkseid im Snyder-Cut von Justice League doch noch seinen großen Auftritt bekommt, bestätigte Zack Snyder jetzt nochmal. Auf Twitter teilte der Regisseur ein recht unscharfes Bild aus seiner Schnittfassung, das den Thanos des DC-Universums zeigt.

He's coming... to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

Im DCEU (DC Extended Universe) entfaltete Darkseid bislang eher passiv seine Ausstrahlung. Am bedrohlichsten wirkte in diesem Zusammenhang die Knightmare-Passage aus Batman v Superman: Dawn of Justice.



In der finsteren Traumsequenz findet sich Batman in einer postapokalyptischen Wüstengegend wieder, wo er gegen insektenartige Schergen von Darkseid antreten muss. Eine Szene, die Zack Snyder als unheilvollen Vorboten für die Ankunft des großen Schurken im Finale seines als Zweiteiler angelegten Justice League-Erstlings vorgesehen hatte.

Im Video könnt ihr euch unser Ranking der DC-Filme anschauen

DCEU Ranking

In den USA wird der Snyder-Cut von Justice League 2021 beim neuen Warner-Streamingdienst HBO Max veröffentlicht. Wann und wie die neue Schnittfassung des DC-Blockbusters dann auch in Deutschland zu sehen ist, steht zurzeit noch nicht fest.

Was haltet ihr vom ersten Darkseid-Bild aus dem Synder-Cut?