So bizarr habt ihr Herr der Ringe noch nie gesehen: Filter aus der TikTok-Hölle macht Fantasy-Hit kaputt

Ein viraler TikTok-Trend hat auch vor der Herr der Ringe-Trilogie nicht haltgemacht. Der Filter verändert eine der wohl ikonischsten Fantasy-Szenen ins Absurde.

So sehr Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie bis heute gefeiert wird, so sehr machen Fans sich auch regelmäßig (liebevoll) über das ikonische Stück Fantasy-Geschichte lustig. Boromirs (Sean Bean) Ausspruch "One does not simply walk into Mordor" ("Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren") ist bis heute unvergessen – und wurde nun auf neue Weise zur Zielscheibe eines viralen Memes.

Während in Elronds Rat in Bruchtal in Der Herr der Ringe: Die Gefährten einmal mehr Boromir die eindeutige Hauptrolle des Spotts zukommt, müssen diesmal aber auch alle anderen Figuren dran glauben. Denn unsere Helden wurden mit dem viralen Chad-Filter von TikTok bestraft.

Chad-Filter von TikTok entstellt ikonische Herr der Ringe-Szene

TikTok-User titoxaxa machte es sich zur Aufgabe, die Gefährten in Elronds Rat mit dem beliebten Chad-Filter zu belegen. Als Frodo Saurons Ring der Macht entblößt, werden im Reaction-Shot nacheinander die wichtigen Figuren Elrond, Gimli, Legolas, Gandalf, Aragorn und Boromir gezeigt. Daraufhin hält Boromir seine zweifelhafte Rede, den Ring für die Interessen Gondors einsetzen zu können. Aber seht selbst:

Der Ausdruck "Chad Facing" wurde in den letzten Jahren durch die sozialen Medien geprägt, wo laut GQ vor allem bei Männern ein bestimmter Foto-Trend beobachtet werden konnte. Darauf stellen Männer, hier klischeehaft mit dem männlichen Vornamen "Chad" belegt, ihren massiven Kiefer zur Schau, während sie eine Augenbraue hochziehen. Die Nase erscheint dabei durch gezieltes Einatmen dünner und die Wangen werden zur Grübchenbildung angesaugt. Heraus kommt dabe der typische Gesichtsausdruck eines "Chads", der nun auf TikTok sogar als übertriebener Filter existiert.

Dass der Filter genau diese Herr der Ringe-Szene erwischt hat, kommt natürlich nicht von ungefähr. Denn durch in ihrer verwunderten und nachdenklich-ernsten Reaktion sehen all unsere Gefährten schon von vornherein ein bisschen wie Klischee-"Chads" aus.

Falls ihr jetzt austesten wollt, ob ihr die Szene nach diesem Anblick überhaupt noch ernst nehmen könnt, habt ihr aktuell die Möglichkeit Der Herr der Ringe - Die Gefährten im Abo bei Amazon Prime Video zu streamen.



