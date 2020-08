So groß wie Herr der Ringe: Sci-Fi-Highlight Dune soll genauso gewaltig werden

Der Science Fiction-Film Dune kommt Ende 2020 in die Kinos. Im Dezember startete auch Herr der Ringe. Schon jetzt werden die beiden Filme miteinander verglichen.

Vergleiche im Vorfeld sind immer etwas schwierig und eigentlich sollten sich Filmemacher davor scheuen. Manche sind aber derart begeistert von ihrem Projekt, so dass sie sich weit aus dem Fenster lehnen. Das hat jetzt Art Director Tom Brown getan, der federführend am kommenden Science Fiction-Film Dune beteiligt ist.

Der Wüstenplanet von Frank Herbert Zu Amazon Schnell nachholen

Er ließ es sich nicht nehmen, Dune mit einem der einflussreichsten und erfolgreichsten Franchise der jüngeren Filmgeschichte, mit der Herr der Ringe-Trilogie zu vergleichen (via Indiewire ).

Ich denke, was Denis Villeneuve macht, ist das, was man eine bahnbrechende Version dieser Geschichte nennt. Ich glaube nicht, dass sie übertroffen werden wird, um ganz ehrlich zu sein. Das schiere Ausmaß der Geschichte wird entmutigend sein. Aber ich glaube, es wird etwas ganz Besonderes sein. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass sie das neue "Herrn der Ringe" sind, und ich glaube fest daran. Ich glaube, er wird bei dieser Art von Filmen ganz oben mitspielen.

Dune wird eine der heiß erwarteten Neuverfilmung im Sci-Fi-Highlights 2020. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Film in ähnliche Regionen vorstößt wie Herr der Ringe ist gar nicht so abwegig. Immerhin ist mit Denis Villeneuve einer der interessantesten Regisseure der Zeit federführend beteiligt.

© Warner Bros. Pictures Jason Momoa

Zudem ist eine illustre Regie an Stars dabei, unter anderem Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, und, und... Wir sind gespannt.



Worum geht es in Dune?

Dune spielt in der weit entfernten Zukunft. Die Menschen leben auf verschiedenen Planetensystemen in einem feudalistischen Imperium, dessen Macht sich auf wenige Adelshäuser konzentriert. Unter diesen Häusern, besonders zwischen Atreides, Harkonnen und Corrino, herrscht ein Konkurrenzkampf, bei dem die Droge Spice eine tragende Rolle spielt. Sie ermöglicht hellseherische Fähigkeiten und verlangsamt den Alterungsprozess.

Der Wüstenplanet Arrakis, auf dem Spice natürlicherweise vorkommt, steht unter Kontrolle des Herzogs Leto Atreides, dessen Sohn Paul Atreides die Hauptfigur der Geschichte ist. Arrakis, von den einheimischen Fremen als Dune bezeichnet, wird zum Austragungsort unerbittlicher Machtspiele um die Herrschaft des wichtigsten Planeten im Universum. Insgesamt umfasst Frank Herberts Dune-Zyklus sechs Romane.



Wann kommt Dune in die Kinos?

Wie dicht sich die Dune-Neuverfilmung an die Vorlage von Frank Herbert hält, wird der Kinostart am 17. Dezember 2020 zeigen. Der Film wird unter anderem im IMAX-Format und in 3D veröffentlicht.



Was glaubt ihr: Besteht die Möglichkeit, dass Dune ein ähnlicher Erfolg wird wie Herr der Ringe?