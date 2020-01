Mit Nolan, MCU & DC: 33 Filme, auf die ihr euch 2020 am meisten freut

Das Kinojahr ist noch nicht sehr alt. Also lohnt es sich, einen Blick auf eure Favoriten zu werfen: Hier sind 33 Filme, auf die ihr 2020 besonders neugierig seid.

Wir haben mal wieder Daten ausgewertet und präsentieren euch hier eine Liste jener Filme aus dem kommenden Kinojahr 2020 von euch unter besonderer Beobachtung stehen, also die ihr mit euren Vormerkungen versehen habt. 33 Filme packen wir euch in die Liste, damit ihr euch die Daten im Kalender notieren könnt oder sie euch vormerkt, falls noch nicht geschehen.

Berücksichtigt haben wir bei der Auswahl nur Filme, die bereits für 2020 einen sicheren deutschen Kinostart haben. Es kommen bestimmt noch weitere dazu, die Streamingdienste veröffentlichen zum Beispiel deutlich schneller und ohne viel Vorlaufzeit.

Unter den Filmen befindet sich eine breite Auswahl an Genres, die vom gruseligen Horrorfilmen über Superheldenfilme bis zu düsteren Thrillern reicht. Die Vorlieben der Moviepiloten sind damit klar sichtbar.

Die Filme 2020 mit den meisten Vormerkungen

Last Night In Soho

101 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 24.09.2020

Last Night In Soho ist der neue Film von Regisseur und Drehbuchautor Edgar Wright. Zu sehen gibt es einen psychologischen Horror-Thriller, der in London spielt.

Fast & Furious 9

104 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 21.05.2020

Vin Diesel höchstpersönlich kündigte per Instagram-Botschaft an, dass es einen neuen Auto-Raser-Actionfilm geben wird. Dieses Jahr ist es soweit.



Jungle Cruise

104 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 23.07.2020

Im Disney-Abenteuerfilm Jungle Cruise verschlägt es Dwayne Johnson in einen gefährlichen Dschungel voller pflanzlicher und tierischer Bedrohungen.



Bombshell

106 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 13.02.2020

Bombshell von Jay Roach arbeitet nach wahren Begebenheiten den Skandal um Fox-News-Chef Roger Ailes auf, als eine Gruppe Frauen beschließt, die toxische Arbeitsatmosphäre nicht länger hinzunehmen.



21 Bridges

119 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 06.02.2020

Black Panther-Star Chadwick Boseman begibt sich in 21 Bridges auf die Suche nach einem Polizistenmörder und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse, die ihn im abgeriegelten New York ins Fadenkreuz gefährlicher Leute geraten lassen.

Free Guy

126 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 02.07.2020

In der Actionkomödie Free Guy entdeckt Ryan Reynolds, dass er gar kein Bankangestellter, sondern ein Charakter in einem Videospiel ist.



The Woman in the Window

127 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 14.05.2020

In der Romanverfilmung The Woman in the Window spioniert eine unter Angststörungen leidende Amy Adams ihre Nachbarn aus und wird dabei Zeugin eines Verbrechens.



Der Unsichtbare

128 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 27.02.2020

Im Universal-Monsterfilm The Invisible Man erhält Elisabeth Moss die Nachricht, dass ihr gewalttätiger Ex-Freund Selbstmord begangen hat. Aber dann ist es doch ganz anders.



A Quiet Place 2

135 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 19.03.2020

A Quiet Place 2 ist die Fortsetzung zum Überraschungs-Horrorhit A Quiet Place. Emily Blunt muss mit ihren Kindern nun die Heimat verlassen und sich abseits des Pfades bewegen.



Eternals

139 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 05.11.2020

Der MCU-Superheldenfilm The Eternals dreht sich um eine Art Abzweigung der evolutionären Entwicklung, die Eternals.



Bloodshot

143 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 05.03.2020

Bloodshot ist eine Comicverfilmung aus dem Hause Valiant über einen per Nanotechnologie zur Super-Kampfmaschine aufgerüsteten Ex-Mobster ohne Erinnerung, gespielt von Vin Diesel.



Ghostbusters: Legacy

144 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 13.08.2020

Der Ghostbusters-Film von Jason Reitman schließt als Legacy an die kultige Originalreihe aus den 1980er Jahren an und lässt zwei Kinder ihre Geisterjägerwurzeln entdecken.



Die Farbe aus dem All

163 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 05.03.2020

Im Horror-Sci-Fi-Film Die Farbe aus dem All schlägt ein Meteorit in den Vorgarten von Nicolas Cage ein und sorgt damit für farbenfrohe, aber gefährliche Alien-Mutationen, die schnell die gesamte Umgebung infizierten.



Lucy in the Sky

164 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 02.04.2020

Im Drama Lucy in the Sky spielt Natalie Portman eine Astronautin, für die ihr Heimatplanet Erde nach der Rückkehr aus dem Weltraum nicht mehr dieselbe ist.



Mulan

165 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 26.03.2020

Mit der Neuauflage von Mulan als Live-Action-Spektakel verfilmt Disney seinen Zeichentrick-Klassiker um das chinesische Mädchen, das sich als Mann ausgibt, um für ihren alten Vater in den Krieg zu ziehen.



Godzilla vs. Kong

172 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 19.11.2020

Godzilla vs. Kong ist ein Crossover des Riesenaffen King Kong und der monströsen Echse Godzilla. Beide haben bereits gegeneinander gekämpft und treffen nun wieder aufeinander.



The King's Man - The Beginning

172 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 17.09.2020

In The King's Man 3 - The Beginning muss ein Mann alles dransetzen, um kriminelle Bösewichte davon abzuhalten, das Leben von Millionen von Menschen auszuschalten.



The Lodge

182 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 06.02.2020

Im Horror-Drama The Lodge werden eine Frau und ihre zwei Stiefkinder von einer unheimlichen Macht bedroht, während sie den Winterurlaub in einer abgelegenen Hütte verbringen.



The Gentlemen

197 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 27.02.2020

In Guy Ritchies Action-Komödie The Gentlemen will sich Matthew McConaughey aus dem Drogengeschäft zurückziehen und stiftet damit jede Menge Unfrieden unter seinen Konkurrenten.



Coma

205 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 06.02.2020

Im russischen Sci-Fi-Fantasy-Film Coma erforscht ein dem Tode sehr nahe stehender Mann eine Parallelwelt, die nach eigenen Regeln funktioniert.



Edison - Ein Leben voller Licht

207 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 07.05.2020

In Edison - Ein Leben voller Licht wetteifern Benedict Cumberbatch als Thomas Edison und Michael Shannon als George Westinghouse um das erste US-amerikanische Stromnetz.



Ein verborgenes Leben

220 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 30.01.202

In Ein verborgenes Leben ergründet Regisseur Terrence Malick den österreichischen Kriegsdienstverweigerers und Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter, der von August Diehl verkörpert wird.



Artemis Fowl

232 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 11.06.202

In der Jugendroman-Verfilmung Artemis Fowl entführt ein jugendliches Genie eine Elfe, um von ihrem übernatürlichen Volk einen Haufen Gold zu erpressen und die Spur seines verschwundenen Vaters aufzunehmen.



Top Gun 2: Maverick

245 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 16.07.2020

Für Top Gun 2: Maverick schwingt sich Tom Cruise nach über 30 Jahren erneut als Flieger-Pilot in die Lüfte.



Wonder Woman 1984

253 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 04.06.202

Nach dem Überraschungserfolg von Wonder Woman für DC ist eine Fortsetzung reine Formsache. Patty Jenkins entführt uns mit Wonder Woman 1984 in die 1980er.



Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

257 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 06.02.2020

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ist eine DC-Verfilmung mit Margot Robbie als Harley Quinn, die sich einer Gruppe weiblicher Superhelden anschließt.



Der Fall Richard Jewell

272 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 19.03.2020

Der Fall Richard Jewell erzählt die Geschichte eines Wachmannes, der zunächst als Held eines vereitelten Attentats gefeiert wird, um dann bald selbst der geplanten Tat beschuldigt zu werden.



Little Women

282 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 30.01.2020

Greta Gerwig erschafft mit Little Women eine Neuauflage des Romans Betty und ihre Schwestern von Louisa May Alcott mit Saoirse Ronan, Emma Stone, Florence Pugh und Eliza Scanlen in den Hauptrollen.



James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben

350 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 02.04.2020

Daniel Craig als 007 hat im 25. Bond-Abenteuer James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben den aktiven Dienst verlassen und genießt ein ruhiges Leben auf Jamaika. Doch der Frieden währt nur kurz.



Tenet

391 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 16.07.2020

In Christopher Nolans Thriller Tenet wird John David Washington in eine Welt der Spionage hineingezogen, die er sich so niemals hätte ausmalen können, da die Regeln der Zeit hier scheinbar anders funktionieren.



Dune

398 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 23.12.2020

Basierend auf Frank Herberts gleichnamigem Literaturklassiker entführt das Dune-Reboot in eine faszinierende Welt voller Gefahren und Abenteuer auf einem faszinierenden Wüstenplaneten.



New Mutants

482 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 16.04.2020

New Mutants ist ein weiteres Spin-off der X-Men-Filme, in dem diverse Jugendliche lernen müssen, ihre besonderen Fähigkeiten zu kontrollieren und für das Gute einzusetzen.



Black Widow

540 Vormerkungen

Deutscher Kinostart: 30.04.2020

Mit der Marvel-Verfilmung Black Widow erhält Scarlett Johansson ihren eigenen Superhelden-Film und muss sich darin ihrer Vergangenheit stellen.



Was sagt ihr zu den Filmen, die bis dato für 2020 am meisten vorgemerkt sind? Was interessiert euch derart, dass ihr ins Kino gehen würdet?