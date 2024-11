So habt ihr noch nie einen Sci-Fi-Film gesehen: Disney+ zeigt Planet der Affen 4 in extrem ungewöhnlicher Version

Bei Disney+ könnt ihr eine Version des neusten Planet der Affen-Teils streamen, die euch den Film in der Rohfassung ohne Effekte präsentiert. Hier erfahrt ihr, was dahinter steckt.

Mit Planet der Affen: New Kingdom wurde die bald 60 Jahre alte Sci-Fi-Reihe dieses Jahr erfolgreich im Kino fortgesetzt. Regisseur Wes Ball erzählt die Geschichte der dystopischen Saga 300 Jahre nach dem Ende der jüngsten Caesar-Trilogie weiter.

Falls ihr den aktuellsten Planet der Affen-Blockbuster schon kennt, könnte euch eine alternative Version des Films interessieren. Die bietet spannende Einblicke in die Machart eines solchen Projekts mit extrem viel Effektarbeit. Bei Disney+ gibt's nämlich die unbearbeitete Rohfassung von Planet der Affen: New Kingdom.

So findet ihr die versteckte Version des Planet der Affen-Films bei Disney+

Mit Disney+-Abo könnt ihr den Sci-Fi-Blockbuster in der gewohnten Kinofassung streamen. Etwas versteckt in der Extras-Sektion auf der Filmseite des Streaming-Anbieters findet ihr aber auch noch eine alternative Fassung des Films, die bei uns Inside the Lens: The Raw Cut heißt. Diese Fassung läuft ebenfalls 145 Minuten und präsentiert den Planet der Affen-Teil als Split-Screen.

Während oben die gewohnte Version läuft, ist unten die Variante ohne nachträgliche Effekte zu sehen. Hier lässt sich unter anderem besser erkennen, wie die menschlichen Stars wie Owen Teague und Kevin Durand ihre tierischen Charaktere Noa und Proximus Caesar verkörpern.

Auf X hat Regisseur Wes Ball gerade noch mal auf diese besondere Version seines Sci-Fi-Films hingewiesen, von der viele Fans womöglich noch gar nichts mitbekommen haben:

In seinem Post bekommt ihr schon einen ersten Eindruck davon, wie der Raw Cut des Films aussieht.

Wann und wie geht es im Planet der Affen-Franchise weiter?

Nach Planet der Affen: New Kingdom wurde ein weiterer Teil der Sci-Fi-Reihe noch nicht offiziell angekündigt. Vor einigen Wochen ist zumindest ein neuer Disney-Bericht erschienen, in dem der Blockbuster als erfolgreiche Wiederbelebung der Marke verbucht wurde. Einer neuen Trilogie von Wes Ball soll daher nichts mehr im Wege stehen.

Bis eine weitere Planet der Affen-Fortsetzung erscheint, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. Als Nächstes soll Ball nämlich bei der Realverfilmung von Legend of Zelda Regie führen. Bis spätestens 2030 soll dieses Projekt ins Kino kommen.