So kannst du The Last of Us in Deutschland streamen: Alles über Abo und Staffelpass

Morgen startet die gefeierte Spiele-Verfilmung The Last of Us in Deutschland. Hier erfährst du, wo du sie streamen kannst und wie viele Folgen kommen.

In der neuen Serie The Last of Us beginnt der Kampf ums Überleben in einer postapokalyptischen Welt. Kritiken sprechen von der "besten Videospielverfilmung aller Zeiten" und ob das stimmt, können wir schon bald selbst herausfinden. Am Montag, dem 16. Januar, kommt die Adaption der Last of Us-Games nach Deutschland.

Worum geht es in der Horror-Serie?

Wir schreiben das Jahr 2023: Vor ca. 20 Jahren starben Milliarden Menschen durch eine Pandemie, die durch einen mutierten Pilz (Ophiocordyceps unilateralis) ausgelöst wurde. Der Texaner Joel (The Mandalorian-Star Pedro Pascal) hat überlebt. Er durchstreift die postapokalyptische Umgebung, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey aus Game of Thrones) aus einer vom Militär überwachten Quarantänezone zu einer Widerstandsgruppe zu bringen.

HBO The Last of Us

Sie müssen sich fortan gegen mutierte, zombieähnliche Wesen, aber auch gegen nichtinfizierte, brutale Plünderer zur Wehr setzen, die es nicht nur auf ihre Waffen und Ressourcen, sondern auch auf ihr Leben abgesehen haben.

Kreiert wurde die Serie von Games-Schöpfer Neil Druckmann und Chernobyl-Autor Craig Mazin. Die 1. Staffel wird aus insgesamt neun Episoden bestehen.

The Last of Us streamt bei Sky und Wow: die Termine

In Deutschland wird The Last of Us vermutlich über zwei Wege veröffentlicht. Erstens im Abo von WOW und Sky. Dazu gibt es folgende Informationen und Termine:

Die Serie startet in der Nacht zum 16. Januar 2023 auf Sky und auf WOW * . Außerdem wird sie über Sky Q verfügbar sein.

. Außerdem wird sie über Sky Q verfügbar sein. Sie wird im englischen Original oder der deutschen Synchronisation sowie nach Wunsch mit deutschen oder englischen Untertiteln abrufbar sein.

Darüber hinaus werden die neun Episoden ab dem 6. März 2023 immer montags um 20.15 Uhr in UHD auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

Kommt The Last of Us per Staffelpass zu Amazon und anderen Anbietern?

Die zweite Möglichkeit dürfte der Staffelpass sein. Anders als etwa bei der Fantasy-Serie House of the Dragon wirbt Sky nicht damit, The Last of Us exklusiv zu zeigen. Wir können also davon ausgehen, dass die neuen Folgen zeitnah zur Ausstrahlung zum Kauf bei Amazon * und anderen Anbietern bereitstehen werden.

Darüber werden wir euch aber auf dem Laufenden halten.

Wird The Last of Us irgendwann bei Netflix streamen?

The Last of Us wurde für den amerikanischen Pay-TV-Sender HBO produziert, der auch Game of Thrones und House of the Dragon verantwortet. Diese Serien landen für gewöhnlich nicht bei Netflix, was mit den lizenzrechtlichen Bestimmungen von HBO zusammenhängt.

Wer mehr abgründige Unterhaltung à la The Last of Us möchte, kann sich Chernobyl bei WOW * anschauen oder bei Netflix The Walking Dead und The Rain nachholen.

