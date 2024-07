So sieht der neue Hellboy aus: Trailer zur Fantasy-Neuauflage verspricht harten Horror

Das nächste Hellboy-Reboot steht vor der Tür. Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Crooked Man anschauen, der den Teufelskerl in einer neuen Version auf die große Leinwand zurückbringt.

Das zweite Reboot in nur 20 Jahren?! Diese Frequenz der Franchise-Erneuerung sind wir eigentlich nur von Spider-Man gewöhnt. Die Hellboy-Reihe macht der freundlichen Spinne aus der New Yorker Nachbarschaft jedoch ordentlich Konkurrenz: Nach der gescheiterten Neuauflage aus dem Jahr 2019 kündigt sich nun der nächste Neustart an.

Hellboy: The Crooked Man ist der Titel des neuen Hellboy-Films. Nach Ron Perlman und David Harbour übernimmt Jack Kesy (Deadpool 2) die Rolle des Teufelskerls, der seinen Ursprung in der gleichnamigen Comic-Reihe von Mike Mignola hat. Konkret adaptiert das Reboot die bei Fans sehr beliebte Miniserie The Crooked Man.



Erster Trailer zum Fantasy-Reboot Hellboy: The Crooked Man zeigt Jack Kesy als schlecht gelaunten Teufelskerl

Hellboy: The Crooked Man - Trailer (English)

Die Handlung von Hellboy: The Crooked Man ist in den 1950er Jahren angesiedelt und erzählt eine Art übernatürliche Buddy-Cop-Geschichte. Denn Hellboy muss sich mit der jungen BPRD-Agentin Bobbie Jo Song (Adeline Rudolph) zusammenschließen, um eine kleine Gemeinde im ländlichen Appalachia von einem Hexenzirkel zu befreien.

Der erste Trailer zu Hellboy: The Crooked Man macht gleich in den ersten Sekunden deutlich: Diese Neuauflage nimmt den Horror der Vorlage ernst. Verstanden sich die vorherigen Filme – besonders die von Guillermo del Toro – als actiongeladene Fantasy-Abenteuer, liegt dieses Mal der Fokus auf den Thrills.

Mit Thrills kennt sich Regisseur Brian Taylor bestens aus. Mit Mark Neveldine hat er die rastlosen Crank-Filme sowie die Gerard Butler-Ekstase Gamer gedreht. Die Comic-Verfilmung Ghost Rider: Spirit of Vengeance markiert die letzte Zusammenarbeit des Duos. Die Horrorkomödie Mom and Dad hat Taylor zuletzt im Alleingang umgesetzt.

Jetzt wagt er sich an sein bisher größtes Soloprojekt. Wir dürfen gespannt sein, ob diese Franchise-Erneuerung gelingt oder uns eine weitere Katastrophe wie Call of Darkness erwartet. Der ging nicht nur an den Kinokassen unter, sondern fiel auch bei Kritik und Publikum durch. Für Hoffnung sorgt die Beteiligung von Mignola als Co-Autor.

Wann startet Hellboy: The Crooked Man im Kino?

Trotz der Trailer-Veröffentlichung steht der offizielle Kinostart von Hellboy: The Crooked Man noch gar nicht fest, weder in den USA noch in Deutschland. In den USA wird der Film von Ketchup Entertainment vertrieben und soll noch dieses Jahr auf die große Leinwand kommen. Ein deutscher Verleih ist noch nicht gefunden.