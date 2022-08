Nach 15 Jahren befreit sich Daniel Craig endgültig von Bond: Netflix-Sequel Knives Out 2 kommt noch dieses Jahr

In Knives Out vom Star Wars 8-Regisseur war Daniel Craig 2019 erstmals als unterhaltsamer Detektiv Benoit Blanc zu sehen. Bei Netflix kehrt er mit einem beeindruckenden Cast noch 2022 zurück.

Insgesamt 15 Jahre lang war Daniel Craig in der James Bond-Rolle zu sehen. 2021 verabschiedete er sich mit Keine Zeit zu sterben endgültig vom ikonischsten Geheimagenten der Filmgeschichte. Das nächste Franchise muss Craig aber gar nicht suchen.

Nachdem er 2019 schon in Knives Out als schräger Detektiv Benoit Blanc glänzte, verwandelt Netflix den unterhaltsamen Krimi von Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson in eine ganze Reihe. Teil 2 ist schon fertig und jetzt wurde auch verkündet, wann Glass Onion: A Knives Out Mystery zu Netflix kommt.

Schaut hier noch die erste Vorschau zur Knives Out-Fortsetzung:

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Title Announcement (English) HD

Knives Out-Sequel kommt Ende des Jahres zu Netflix

Laut The Playlist startet Glass Onion: A Knives Out Mystery am 23. Dezember bei Netflix. Für das Sequel soll Daniel Craig eine stolze Gage von 100 Millionen Dollar bekommen haben. Zur Handlung von Teil 2 gibt es noch keine genaueren Infos.

Bisher steht nur fest, dass Benoit Blanc nach Griechenland reist, um ein neues Mordrätsel aufzuklären. Unterstützung bekommt der Bond-Star hierbei von einem starken Ensemble:

Neben dem fertigen Sequel hat der Streamingdienst direkt einen Für 468 Millionen US-Dollar sicherte sich Netflix die beiden zwei Fortsetzungen.

