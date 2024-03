Obwohl er darin nur wenige Sekunden zu sehen ist, kassiert ein ehemaliger Kinderdarsteller bis heute Geld für seine Rolle in James Camerons Kult-Klassiker Titanic.

Nach seinem Kinostart im Jahr 1997 avancierte James Camerons Meisterwerk Titanic zum damals finanziell erfolgreichsten Film aller Zeiten und konnte weltweit über 2,257 Milliarden US-Dollar einspielen. Von diesem Mega-Erfolg profitierten nicht nur die Hauptdarsteller:innen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, sondern auch unscheinbare wie unerwartete Beteiligte des Kult-Klassikers.

So bekommt der ehemalige Kinderdarsteller Reese Thomas neben vielen weiteren Nebendarsteller:innen bis heute einen jährlichen Scheck in dreistelliger Höhe ausgestellt – obwohl er im Film in nur drei kurzen Szenen zu sehen ist und dabei einen einzelnen Satz sagt. Der damals Fünfjährige schlüpfte in die Rolle eines kleinen irischen Jungen, der nach der schicksalsschweren Eisbergkollision von seiner Mutter in einem Abteil der dritten Klasse ins Bett gebracht wird – und damit einem tragischen Tod ins Auge blickt.

30.000 US-Dollar und jährliche Zahlungen für nur einen Satz in Titanic

Reese Thomas machte seine Schauspielanfänge als Kindermodel und musste sich zwischen dem Job bei einem noch titellosen "großen Kinofilm" oder einem Werbespot entscheiden, der ihm und seiner Familie womöglich deutlich mehr Geld eingebracht hätte. Schließlich ließ er sich von seiner Mutter dazu überreden, die Rolle in Titanic anzunehmen – was sich für ihn als goldrichtige Entscheidung herausstellte.

Auch interessant: Für dieses Markenzeichen schämt sich Arnold Schwarzenegger

Wie Thomas gegenüber Business Insider verriet, verdiente er für den Part schließlich rund 30.000 US-Dollar, die er in seine Ausbildung investieren konnte. Doch erhält er noch bis heute jährliche Zahlungen, die sich aus einem winzigen Prozentsatz von Kinovorführungen, TV-Ausstrahlungen und Heimkino-Verkäufen des Klassikers zusammensetzen.

20th Century Fox Reese Thompson profitiert bis heute von seinem kleinen Titanic-Auftritt

Auch wenn sich der mittlerweile 30-Jährige vor Jahren aus der Filmbranche verabschiedet hat und nun als Marketing Director eines Resorts im US-Bundesstaat Utah arbeitet, wird er bis heute an seine Vergangenheit und das Abenteuer erinnert, das der Titanic-Dreh für ihn damals darstellte:

Es ist merkwürdig, weil es in meinem Kopf nicht mehr präsent ist. Es ist nicht, als würde ich denken: 'Oh, wann kommt der nächste Titanic-Scheck?' Wenn das passiert, denke ich eher: 'Oh cool, ein paar extra 100 Dollar.'

Wo kann man Titanic gerade schauen?

Titanic befindet sich aktuell im Streaming-Abo bei Disney+. Darüber hinaus ist der Film in Deutschland auf DVD, Blu-ray und in 4K fürs Heimkino erhältlich.