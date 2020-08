Sons of Anarchy-Ersatz: Jetzt gibt es die neuen Folgen des Spin-offs in Deutschland

Die 2. Staffel des Sons of Anarchy-Spin-offs Mayans MC startet heute endlich in Deutschland. Wir verraten euch, wann und wo es die neuen Folgen zu sehen gibt.

Seit 2018 füllt das Sons of Anarchy-Spin-off zumindest zum Teil das große Loch, dass das Finale der Erfolgsserie in die Herzen der Fans gerissen hat. Mayans MC hat bereits 2 Staffeln und die 2. feiert heute in Deutschland Premiere.

Die 10 Folgen der 2. Staffel Mayans MC kommen immer freitags im Doppelpack bei Sky Atlantic am 28. August, 4., 11., 18. und 25. September 2020 und sind daraufhin auch bei Sky Ticket abrufbar.

Sons of Anarchy-Spin-off Mayans MC: Darum geht es in der 2. Staffel

Im Sons of Anarchy-Ersatz stehen nicht Jax Teller und die SAMCRO-Gang im Mittelpunkt, sondern der Mayans Motorcycle Club. Auch hier dreht es sich meist um ähnliche Themen wie Drogenhandel und Bandenkriege. In der 1. Staffel geht es um den frisch aus dem Gefängnis entlassenen Ezekiel "Ez" Reyes (JD Pardo), der beim Mayans MC einsteigen will.

In Staffel 2 sind die Geschehnisse schon weiter fortgeschritten. Die ersten beiden, neuen Folgen drehen sich wieder um die Reyes-Familie und knüpfen dort an, wo Staffel 1 aufgehört hat. Die Reyes' müssen sich nach Ez' Deal mit der Drogenvollzugsbehörde wieder zusammenraufen. Vor allem Ez und sein Bruder Angel müssen zusammenfinden, um die Familie nicht länger zu spalten. Die Mayans suchen derweil nach einem Maulwurf in ein den eigenen Reihen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur 2. Staffel Mayans MC anschauen

Mayans MC - S02 Trailer (English) HD

In den USA wurde die 2. Staffel bereits im September 2019 ausgestrahlt. Hinter Mayans MC stehen Elgin James sowie Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter als Showrunner. Auch wenn Sutter vom Sender entlassen wurde, sollte einer 3. Staffel nichts im Weg stehen. Die Frage ist eher, ob Sons of Anarchy-Fans eine neue Staffel ohne den Schöpfer des Originals sehen wollen.

Im Moviepilot-Podcast: Sons of Anarchy toppt sogar Game of Thrones

Von 2008 bis 2014 lief Sons of Anarchy erstmals im Fernsehen und der Erfolg ist seitdem nicht abgeflacht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber reden meine Kollegen Max und Yves über das imposante Serienwerk:

Auch 6 Jahre nach dem Ende bleiben die 7 Staffeln von Sons of Anarchy - zu streamen bei Netflix, Amazon und Sky - ein unvergessliches Serien-Highlight. Im Podcast-Check verraten euch Max und Yves, warum sich die Serie lohnt und was sie ihnen bedeutet.



