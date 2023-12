Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam hat eine der größten Rollen seiner Karriere abgelehnt, weil er keine Ahnung hatte, "wer das ist"

Charlie Hunnam hätte ein DC-Superheld sein können. Stattdessen lehnte er die Rolle seines Lebens ab, nachdem er ein einziges Bild gesehen hatte.

Über die Zukunft von Schauspielkarrieren wird manchmal in Sekundenbruchteilen entschieden. Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam hätte beispielsweise DC-Superheld Green Arrow spielen können. Aber er lehnte die Idee sofort ab.

Sons of Anarchy-Darsteller Charlie Hunnam keine Lust auf DC-Superhelden

DC-Fans wünschen sich Hunnam schon lange als Verkörperung des grünen DC-Bogenschützen. Im Gespräch mit Comicbook.com (via YouTube ) wurde der Rebel Moon-Schauspieler darauf angesprochen und erklärte:

Leute in Anzügen sprachen mich auf die Idee an und dachten, ich fände das wahnsinnig aufregend. Ihren Enthusiasmus konnte ich leider nicht teilen. Ich weiß nicht, wer Green Arrow ist. Ich habe mir ein einziges Bild angeschaut und gedacht: "Ich glaube, Grün ist nicht meine Farbe. Und Spandex ist nicht mein Stoff." Danke, kein Interesse.

Hunnams Worte mögen DC-Fans traurig stimmen, aber auch ohne Superhelden-Rolle scheint der Star keinen Mangel an Blockbuster-Angeboten zu haben. In Kürze ist er in Netflix' Sci-Fi-Epos Rebel Moon zu sehen.

