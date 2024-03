"Sonst mach ich es nicht": Dune 3 kommt nur, wenn eine Bedingung erfüllt wird

Nach den beiden Dune-Filmen könnte Denis Villeneuve noch einen dritten Teil aus dem Sci-Fi-Universum drehen. Ob er das wirklich macht, hängt für den Regisseur von einer konkreten Bedingung ab.

Sci-Fi-Fans haben mit Dune: Part Two gerade erst die Vollendung der zweigeteilten Kino-Adaption von Frank Herberts Kult-Roman bekommen. Damit hat Denis Villeneuve den ersten Band jetzt komplett verfilmt. Der Regisseur hat aber schon darüber gesprochen, dass er Dune am liebsten als Trilogie realisieren will. Der dritte Teil steht mit Dune Messiah als Buchvorlage schon zur Verfügung.

Jetzt hat Villeneuve aber nochmal über einen möglichen dritten Teil des Science-Fiction-Franchise gesprochen und klingt zögerlicher. Dune 3 kommt für Villeneuve nur unter einer Bedingung infrage.

Dune 3 soll nur kommen, wenn er Teil 2 übertrifft

Der Regisseur war zu Gast im Empire -Podcast und sprach hier unter anderem über seine Vision für einen weiteren Dune-Film. Nachdem er Dune und Dune: Part Two am Stück gedreht hat, will er sich jetzt erstmal eine kleine Auszeit vom Wüstenplaneten Arrakis gönnen. Die Wartezeit auf Dune 3 wird also so oder so länger ausfallen.

Bisher hat das Studio Warner Bros. eine weitere Fortsetzung noch nicht in Auftrag gegeben und auch Villeneuve selbst will einen dritten Film nur unter einer bestimmten Bedingung drehen:

Erst stellen wir sicher, dass wir ein starkes Drehbuch haben. Was ich vermeiden möchte, ist, etwas nicht fertig zu haben. Ich habe es nie getan und jetzt habe ich das Gefühl, dass es wegen der Begeisterung gefährlich sein könnte. Wir müssen sicherstellen, dass alle Ideen auf dem Papier sind. Wenn wir zurückkehren, muss es real sein, es muss relevant sein, wenn ich jemals Dune Messiah mache, dann, weil er besser sein wird als Teil Zwei. Sonst mach ich es nicht.

Der Regisseur stellt also höchste Qualitätsansprüche an sich selbst, bevor er überhaupt an die Realisierung eines dritten Dune-Films denkt.

Warner Bros. Dune: Part Two

Wann kommt Dune 3 und worum geht es darin dann?

So wie es klingt, müssen sich Fans also noch eine ganze Weile auf einen dritten Teil gedulden. Vor 2026 rechnen wir nicht mit einem Kinostart.

Die Story der Romanvorlage Dune Messiah spielt 12 Jahre später und beschreibt Paul Atreides als gnadenlosen Imperator und Herrscher über das Fremen-Volk. Während er sich weigert, mit seiner Ehefrau Irulan Kinder zu bekommen und weiterhin Chani liebt, kommt langsam auch Pauls älter gewordene, ebenfalls übernatürlich begabte Schwester Alia ins Spiel. Im zweiten Dune-Film war sie bereits in einer kurzen Vision in Gestalt von Anya Taylor-Joy zu sehen.

