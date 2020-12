Spannender Horror und Gangster-Thriller: Alle 24 neuen Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche gibt es bei Netflix viele neue Titel zu entdecken. Dazu gehören unter anderem der fiese Horrothriller Don't Breathe oder die schonungslose Sci-Fi-Serie Alice in Borderland.

Wie jede Woche können Netflix-Abonnent/innen wieder viele neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst schauen. Über 20 frische Titel gibt es diesmal zur Auswahl, wobei das Programm von deutschen Komödien über spannende Horrorthriller und Gangster-Action bis hin zu sadistischen Sci-Fi-Serien reicht.

Neu bei Netflix diese Woche ist zum Beispiel der fiese Horrorthriller Don't Breathe, in dem sich eine Gruppe Jugendlicher beim Einbruch in das Haus eines Blinden eindeutig mit dem Falschen angelegt hat. Wer mehr Lust auf Gangster-Kino hat, kann einen Blick auf Triple 9 werfen.

Der starbesetzte Film (unter anderem mit Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet, Norman Reedus, Anthony Mackie und Aaron Paul) lässt Gangster und Cops in einem knallharten, atmosphärisch fesselnden Thriller aufeinanderprallen.



Brutal geht es auch in Alice in Borderland zu. Die Netflix-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga und schickt drei Freunde nach einem mysteriösen Vorfall, bei dem alle Menschen in der Stadt verschwunden sind, in eine Reihe grausamer Spiele um Leben und Tod.

Wer lieber gute Laune haben will, sollte sich The Prom anschauen. In der Broadway-Adaption mit Stars wie Meryl Streep und Nicole Kidman gibt es hervorragend choreografierte Tanzeinlagen und schwungvolle Musik.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie jede Woche ist unsere Übersicht nicht zwingend final. Oft überrascht Netflix am Wochenende noch mit unangekündigten Filmen und Serien.

Noch mehr Streaming-Tipps haben wir im Moviepilot-Podcast für euch

Unser Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird ein Jahr alt und wir empfehlen in einer Spezialfolge 10 starke Lieblingsserien der Redaktion:

Von Downton Abbey über The Umbrella Academy bis The Good Fight ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Netflix-, Amazon- oder Sky-Abo findet ihr in unserer Jubiläumsfolge die perfekte Serie für die kalte Herbstzeit.

